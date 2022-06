Sanremo 2023: Luigi Strangis e Alex Wyse insieme sul palco dell’Ariston con un duetto

Secondo i rumors di questi giorni Alex Wyse e Luigi Strangis, usciti quest’anno dal talent Amici di Maria De Filippi, starebbero pensando di presentarsi a Sanremo 2023 con un duetto inedito.

Sebbene i due vadano fortissimo nelle classifiche, non hanno (ancora) raggiunto il successo dei loro “colleghi” Sangiovanni ed Aka7even. L’anno scorso singoli come Guccy Bag, Lady, Malibù, Yellow e Loca spopolavano in radio, su iTunes ed anche Spotify, a differenza di quest’anno che ci resta difficile trovare quelli dei due nuovi artisti.

Proprio in queste ore, il nuovo singolo di Luigi si trova alla 40esima posizione della classifica di iTunes.

Alex e Luigi parteciperanno insieme a Sanremo 2023?

I fan dei due cantanti starebbero spingendo per vedere i due insieme sul palco dell’Ariston. Sarebbe una partecipazione inedita perché nessun vincitore di Amici ha mai partecipato a Sanremo duettando con un suo collega di talent.

Il portale QuelloCheTuttiVoglionoSapere scrive:

“Si vocifera che Amadeus abbia messo gli occhi su Alex Wyse e Luigi Strangis per la prossima edizione del Festival di Sanremo. La notizia inerente la possibile partecipazione di Luigi era già stata palesata un po’ di settimane fa. In queste ore, però, ci sono stati degli aggiornamenti. Il fatto che Wyse e Strangis facciano parte della stessa casa discografica, ovvero, la 21co presieduta da Giordana Angi e Mattia Briga, sta facendo avanzare l’ipotesi di una possibile partecipazione di entrambi a Sanremo 2023. I due, infatti, potrebbero prendere parte alla competizione canora più attesa dell’anno formando un duetto e portando, di conseguenza, una sola canzone scritta e cantata da entrambi”.

È ancora presto per avere delle conferme ma tutto ciò che possiamo fare è seguire i profili social di Alex e Luigi e sperare in una loro soffiata. Chissà, mai dire mai!

