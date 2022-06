Luigi Strangis fermato dai Carabinieri: il video diventa virale. Ecco cosa è successo

Il vincitore di Amici21, Luigi Strangis, è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri per un motivo alquanto strano. Il giovane cantante vanta quasi 500.000 followers e aumentano di giorno in giorno. Molte volte è capitato che alcuni fan lo fermassero per strada per richiedere un autografo, una foto o una dedica. Per quale strano motivo i Carabinieri avrebbero fermato il neo vincitore di Amici 21?

Perché Luigi Strangis è stato fermato dai Carabinieri

L’assurdo motivo per il quale Luigi è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri è stato quello di fare un filmato da inviare ai propri figli, fan dell’artista. Il bizzarro evento, ovviamente ripreso, ha fatto subito il giro del web diventando subito virale.

D’altronde come poteva succedere diversamente dato il forte seguito del cantante? Luigi è amato da tutti e il suo talento, giorno dopo giorno, viene apprezzato sempre di più.

