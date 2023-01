Amici, anticipazioni daytime 9 gennaio 2023: cosa è successo nella puntata di ieri e cosa vedremo oggi

In tanti aspettano il ritorno sul piccolo schermo del talent show condotto da Maria De Filippi, Amici, dopo la pausa natalizia, soprattutto dopo la puntata di ieri che ha annunciato tanti cambiamenti all’interno del programma. Quali sono le novità del daytime? Andrà in onda oggi 9 gennaio? Andiamo a scoprire insieme tutto ciò che riguarda il programma televisivo.

Quando riprende il daytime di Amici

E il daytime riprende ufficialmente oggi lunedì 9 gennaio alle 16 e 10 con tante novità. Ma andiamo a vedere alcune anticipazioni della trasmissione, sapendo che nella puntata di ieri, domenica 8 gennaio, il cantante Cricca è stato eliminato. Una eliminazione che ha provocato polemiche e critiche da parte dal pubblico avvenuta a seguito della sfida chiesta da Rudy Zerbi. Nella classifica degli ascolti dei cantanti inediti Cricca era ultimo mentre i professori, con i loro voti, lo avevano posizionato alla terzultima posizione. Per un cantante che esce un altro che entra. Il nuovo allievo è Jore, pseudonimo di Lorenzo Longoni. Mentre Cricca va via con un po’ di amarezza: “Sono successe un po’ di cose che mi sono andate malino, però non mi aspettavo di uscire”.

Le classifiche

Le performance sono giudicate da una giuria composta per il canto da: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa. Per la danza, invece, ci sono: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Intanto si sono delineate anche le classifiche. Quella di ballo viene comunicata nella serata di ieri da Alessandra Celentano: Al primo posto c’è Isobel, poi Samu, Mattia, Ramon, Maddalena e Megan, mentre ad occupare le ultime tre posizioni sono a pari merito: Gianmarco, Rita e Samuel. Mentre per la classifica delle gare di canto tra gli inediti, la classifica è così composta: Angelina, Aaron, Niveo, Tommy, Piccolo G, Ndg, Federica. Anche nel daytime di oggi, 9 gennaio, si annunciano tante novità che andremo a scoprire a partire dalle 16 e 10 di questo pomeriggio.