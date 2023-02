Verissimo, anticipazioni sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023: chi sono gli ospiti

Difficile immaginare il fine settimana, anche ora che abbiamo dato il benvenuto al mese di febbraio, senza Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Alla conduzione, come sempre, Silvia Toffanin, che accoglierà in studio tanti ospiti e volti noti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno senza freni. Dalla carriera alla vita privata, ripercorrendo successi e momenti difficili. Ecco tutte le anticipazioni di sabato 4 e domenica 5 febbraio.

Chi sono gli ospiti di sabato di Verissimo

Tra gli ospiti di sabato 4 febbraio George Ciupilan, il ragazzo, il più giovane della casa, che lunedì scorso è stato eliminato dal Grande Fratello Vip. George, con un passato difficile alle spalle, si racconterà a cuore aperto: ripercorrerà la sua esperienza nel reality, fatta di silenzi e grandi emozioni. E si lascerà andare in un’intervista esclusiva nel salotto di Verissimo. Ma non finisce qui. Da Silvia Toffanin arriveranno anche Maddalena Corvaglia, ex velina, e Pago e Serena, che dopo un periodo di crisi sono ancora insieme. Complici e innamorati come non mai.

Da Katia Ricciarelli a Gerry Scotti, chi sono gli ospiti

Ma non finisce qui. Nel salotto di Verissimo, molto probabilmente, arriverà anche Katia Ricciarelli, che continua ad incantare con la sua voce e si racconterà a cuore aperto. Ma da Silvia Toffanin si festeggeranno anche i quarant’anni di carriera di Gerry Scotti, un personaggio televisivo amato dal pubblico. Da grandi e piccini. Protagonisti di una lunga intervista, poi, Sara Conti e Niccolò Macii, esponenti del pattinaggio artistico che hanno conquistato, per la prima volta per l’Italia, la medaglia d’oro agli Europei. Insomma, un vero orgoglio! Ma non finisce qui perché in studio arriveranno anche Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, dal prossimo 15 febbraio di nuovo sul piccolo schermo con la seconda stagione di Buongiorno mamma.

Non mancheranno, come sempre, le grandi emozioni e i colpi di scena. L’appuntamento con Verissimo è per sabato 4 e domenica 5 febbraio, sempre a partire dalle 16.30. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio i suoi ospiti e a intrattenere il pubblico da casa che la segue da anni.

