Bruce Willis ha la demenza frontotemporale: come sta oggi, la rivelazione di Demi Moore

Preoccupano le condizioni fisiche di Bruce Willis, da tempo afflitto da una malattia neurodegenerativa che lo ha portato a uno stato di demenza. Dopo approfondite analisi, durante peraltro diverse mesi, a fare luce sulla patologia di Willis è Demi Moore, sua ex moglie e tra le persone che lo stanno aiutando in questo delicato momento della vita. In un post della famosa attrice, Willis soffre di una “demenza frontotemporale”, che lo ha portato ad avere problemi nella comunicazione e soprattutto nel comportamento.

La malattia di Bruce Willis

La demenza frontotemporale è una diagnosi grave, per quanto precisa, che però non vede nessuna via di cura. Anzi, a parere dei medici, al momento lo sviluppo scientifico non ha nemmeno trovato una formula per rallentare gli effetti devastanti della malattia sul cervello umano. A Bruce Willis, allora, non rimane che l’amore dei propri cari, che lo accompagnano in questo periodo duro della vita, anche se senza notevoli difficoltà per lo stato dello stesso attore.

L’attrice Demi Moore, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto rendere note le condizioni dell’ex marito ai propri fan, che dal primo momento si sono mostrati vicini, con messaggi e lettere, al noto attore americano. La malattia, sentendo i medici e i neurologi, colpisce la parte frontale e laterale del cervello, provocando gravi anormalità nel comportamento, cambi della personalità, difficoltà nel linguaggio (Bruce Willis non parla più da mesi) e soprattutto di deambulazione.

Demi Moore, sul proprio profilo Instagram scrive: “La nostra famiglia ha voluto iniziare esprimendo la nostra più profonda gratitudine per l’incredibile sfogo di amore, sostegno e storie meravigliose che tutti abbiamo ricevuto da quando abbiamo condiviso la diagnosi originale di Bruce. Nello spirito di questo, volevamo aggiornarvi sul nostro amato marito, padre e amico visto che ora abbiamo una comprensione più profonda di quello che sta vivendo. Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce nella primavera 2022, le condizioni di Bruce sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: la demenza frontotemporale (nota come FTD). Purtroppo, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce affronta. Sebbene questo sia doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara”.