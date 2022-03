Sgomento nel mondo dello spettacolo: Bruce Willis si ritira dalle scene a causa dell’afasia

Bruce Willis si ritira dalle scene. Una grande perdita per il mondo dello spettacolo e per i suoi fan che tanto lo ammirano. L’attore — che ha recitato in numerosissimi film come ad esempio Cosmic Sin, Survive The Game, Breach- incubo nello spazio — ha comunicato di soffrire di un disturbo del linguaggio che, almeno per il momento, gli impedisce di recitare.

L’annuncio arriva direttamente dalla sua ex moglie, Demi Moore, e dai loro figli. Al momento non è noto se la decisone sia provvisoria o definitiva.

Bruce Willis si ritira dalle scene: l’annuncio social della famiglia

Come accennato, l’annuncio è arrivato via social direttamente dalla famiglia dell’attore.

‘Questo è un momento difficile per la nostra famiglia e apprezziamo davvero il vostro persistente affetto e sostegno. Con gli straordinari fan di Bruce vogliamo condividere che il nostro amato ha avuto dei problemi di salute e di recente gli è stata diagnosticata una afasia, che ha compromesso le sue abilità cognitive e per questo metterà da parte la sua carriera che significa tanto per lui’

Queste le sentite parole delle famiglia, che sotto la comuncazione ha poi apposto le firme di ogni componente: l’ex moglie Demi Moore, e i cinque figli Scout, Rumer, Tallulah, Mabel e Evelyn.

Tuttavia c’è anche una bella notizia per i fan, i quali potranno continuare a guardare i film dell’attore. Infatti ci sono alcuni progetti di Willis in post produzione come ad esempio Vendetta, Fortress: Sniper’s Eye e White Elephant. Appare poco chiaro, almeno al momento, quale sarà invece il destino di Fortress 3 che al momento è in post- produzione.