Grande Fratello Vip, anticipazioni 14 novembre 2022: Covid in casa, televoto annullato, ospiti, ultime news e cosa vedremo stasera

Dopo l’eliminazione, quasi inaspettata, di Pamela Prati, che una volta in studio si è lasciata andare a un lungo bacio con Marco Bellavia, questa sera in prima serata torna il Grande Fratello Vip, il reality che da più di un mese, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione Alfonso Signorini, che può contare sui commenti pungenti delle sue opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ma cosa succederà stasera?

Focolaio Covid nella casa del GF VIP

Questa sera si tornerà a parlare del focolaio covid. Sì, perché alcuni concorrenti, ben quattro, sono risultati positivi al virus e sono stati isolati. Si tratta di Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e l’ultimo arrivato Luca Onestini. Loro, come ha fatto sapere la produzione, stanno bene, ma sono stati isolati per tutelare anche gli altri concorrenti. Per ora, però, la situazione sembra essere sotto controllo: il virus avrà ‘colpito’ altri ‘vipponi’? E cosa è successo nella casa più spiata d’Italia?

Il televoto è stato annullato

La produzione sta continuando ad effettuare i controlli sul cast, ma il televoto, che vedeva coinvolti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullano. Tutti quelli che avevano già espresso la preferenza verranno rimborsati.

Oriana e Antonino, Antonella ed Edoardo: le news

Spazio, poi, all’amore. E questa sera, probabilmente, si tornerà a parlare di Oriana e Antonino. Tra i due è scattato un bacio e Giaele è sempre più distante dall’ex di Belen Rodriguez. Altra coppia, invece, è quella formata da Antonella ed Edoardo, tra non poche polemiche e discussioni con Alberto. Sarà vero amore? Molti fuori e dentro la casa stanno mettendo in dubbio quel rapporto.

Amore tra Micol ed Edoardo Tavassi?

Non è escluso, poi, che Alfonso Signorini dia spazio a Micol Incorvaia, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, e a Edoardo Tavassi. I due sono sempre più vicini…chissà, magari nascerà davvero una storia d’amore!