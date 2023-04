Pamela Prati: chi è, età, carriera, Mark Caltagirone, oggi, foto, Bagaglino, fidanzato, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio in compagnia di Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi, arriverò nel salotto di Domenica In anche la celebre soubrette Pamela Prati, che dopo la ‘bufera’ su Mark Caltagirone torna in tv. E, probabilmente, racconterà ancora una volta la sua versione sotto i riflettori. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla sua vita!

Chi è Pamela Prati: età e carriera

Pamela Prati, vero nome Paola Pireddu, è nata a Ozieri il 26 novembre del 1958 e oggi ha 64 anni. Dopo aver esordito come fotomodella e attrice tra gli anni ’70 e ’80, è diventata famosa nel 1987 quando è stata notata da Pier Francesco Pingitore. Così, ha ottenuto il ruolo di primadonna in diversi spettacoli teatrali e televisivi della compagnia del Bagaglino. Negli anni ’90 è stata anche conduttrice televisiva di alcuni programmi per le reti Mediaset, come La Sai l’ultima?, Scherzi a Parte, mentre nel 2001 è tornata al Bagaglino. Nel corso degli anni si è cimentata anche nel ruolo di cantante e nel 1996 ha pubblicato un album discografico. Pamela Prati nel 2016 ha preso parte come concorrente alla prima edizione del reality show Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, ma è stata squalificata per numerose infrazioni del regolamento, nel corso della quarta puntata. Ha partecipato nuovamente alla scorsa edizione del reality.

Il caso ‘Mark Caltagirone’

Pamela Prati ospite da Barbara D’Urso nel 2018 aveva dichiarato: «Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho incontrato, finalmente, l’uomo che aspettavo da sempre. E ora, per me, non esiste il passato, esiste solo il presente e il futuro. Ed esiste, soprattutto, lui». Con queste parole la ex prima ballerina del Bagaglino aveva parlato per la prima volta del suo nuovo fidanzato, tale Mark Caltagirone, un imprenditore edile. I due si sarebbero dovuti sposare l’8 maggio 2019, ma si è poi scoperto dopo che Mark Caltagirone non esiste. E quello è diventato un caso mediatico, con Pamela Prati, che a distanza di anni ha spiegato di essere stata plagiata da quelle che pensava essere sue amiche, Eliana Michelazzo e Pamela.

Vita privata: ex marito, fidanzato, Instagram

Facendo un salto nel passato, scopriamo gli altri amori, quelli veri, di Pamela Prati. Lei è stata sposata con l’imprenditore argentino Daniel Sebastian. I due sono convolati a nozze nel 2009, ma si sono lasciati dopo due anni. Ha poi avuto una storia d’amore di 8 anni con Francesco, un ragazzo molto più giovane di lei. Alcuni gossip la vedono al fianco di Marco Bellavia, sarà vero? Non lo sappiamo, intanto potete rimanere aggiornati sulla vita della soubrette sul suo profilo Instagram, con l’account @pamelaprati vanta oltre 328 mila followers.