GF VIP 7, Eliana Michelazzo parla di Pamela Prati: ‘Entrambe sappiamo la verità su Mark Caltagirone’

Il caso Prati-Caltagirone — nonostante siano passati quasi tre anni dalla vicenda — continua a far discutere e ad essere sotto i riflettori mediatici. La soubrette sarda quest’anno parteciperà alla settima edizione del Grande Fratello Vip e, in questa circostanza, affronterà nuovamente la vicenda che la vide protagonista nel 2019.

Caso Prati-Caltagirone torna alla settima edizione del GF VIP

In merito è intervenuta anche l’ex manager della Prati, Eliana Michelazzo che si è detta furiosa per la partecipazione della subrette sarda al reality di Signorini. Facendo un piccolo ma necessario passo indietro, è utile tenere presente che durante la settima edizione del GF VIP la showgirl, con l’aiuto di Signorini, tornerà nuovamente sul caso di Mark Caltagirone.

Le dichiarazioni della Michelazzo

Circostanza questa che non è andata giù alla sua ex manager, la quale ha riferito: ‘Al momento non mi va di lasciare alcuna dichiarazione (giornalisti non chiamatemi, grazie). Ho letto tutti i messaggi che mi avete mandato. La verità la sappiamo ‘entrambe’. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa. Grazie a tutti…’

La vicenda

La vicenda che vede protagonista Pamela Prati risale al 2019 e coinvolge anche le sue due ex manager: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. La Prati ha infatti sempre sostenuto di esser stata vittima di un loro complotto ed ora, dopo la notizia che il caso tornerà alla ribalta a seguito della sua partecipazione al GF VIP 7, in molti si chiedono se le due manager in questione interverranno o meno sull’accaduto. Come visto, al momento non ci sono in merito alcune dichiarazioni. Non resta che attendere per vedere se nel corso del tempo la situazione subirà cambiamenti.