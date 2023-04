Pamela Prati al Festival di Sanremo 2024? Ultime news

L’abbiamo vista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e domenica scorsa è stata anche ospite nel programma di Mara Venier “Domenica In”. Ci stiamo riferendo alla showgirl Pamela Prati che oggi in un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha parlato della sua vita e dei suoi progetti futuri. Rispetto a quest’ultimi la donna ha confessato che le piacerebbe salire sul palco dell’Ariston. Cosa avrà detto?

Eurovision 2023, Una Voce per San Marino: in corsa anche Francesco Monte e Pamela Prati?

Il sogno di Pamela Prati di esibirsi a Sanremo

Un’intervista in cui la Prati ha rivelato, tra le altre cose, di aver sempre desiderato di poter salire sul palco del Teatro Ariston: “Sogno il Festival e spero tanto che Amadeus mi dia la possibilità di esibirmi sul palco dell’Ariston…” ma non solo. La donna avrebbe anche detto di avere già per le mani il brano da proporre al noto conduttore: “Con gli Atmosfera Blu stiamo già pensando al brano da proporgli”. Dunque, il desiderio da parte della showgirl di prendere parte alla nuova edizione dell’ambita kermesse musicale c’è, adesso toccherà ad Amadeus decidere se accogliere o meno la sua richiesta.

Il Grande Fratello Vip

Ma non solo musica. Com’è noto, Pamela Prati ha partecipato alla settima edizione del grande fratello vip che è poi stata vinta da Nikita Pelizon. Durante l’intervista al settimanale Diva e Donna la Prati ha poi parlato anche della propria esperienza nella Casa, confessando di sentirsi adesso molto amata e aggiungendo che anche chi nel corso della trasmissione l’ha criticata come ad esempio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono ora tornate sui propri passi: “Non mi avevano capita, si sono dovute ricredere sul mio conto”. Invece, da parte del pubblico pare che l’affetto non sia mai venuto meno: “Sono stata subito sommersa da tantissimo affetto…Le persone mi amano”