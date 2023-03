Chiara Ferragni a Sanremo 2024? La cena con Amadeus e ultime news. Dagli uffici della Rai trapela una notizia: la Ferragni presente anche al Festival di Sanremo 2024. In che ruolo, però non si sa ancora. Spalla fissa di Amadeus per tutte le cinque serate? Ospite per un paio di serate particolari? Chi lo sa. Però intanto, tra Amadeus e la stessa influencer sembra che si stia disegnando questo scenario, con diversi mesi di anticipo.

Chiara Ferragni anche per il Festival di Sanremo 2024?

Il tema dovrebbe essere venuto fuori a una cena, dove oltre ad Amadeus e la Ferragni c’erano anche Giovanna Civitillo (moglie del conduttore) e Fabio Maria Damato (braccio destro dell’influencer e imprenditrice). Amadeus ha solo belle parole per la Ferragni, nonostante lo scandalo delle ‘pubblicità occulte’ durante il Festival. Eppure dice: “l Festival è stato bello anche perché lo abbiamo condiviso con belle persone come voi”.

Nonostante ciò, Amadeus si prepara a dirigere la quanta edizione del Festival sanremese, che condurrà lui salvo scossoni politici interni al governo di Giorgia Meloni. Se venisse confermato dall’area politica, avrebbe espresso la volontà di vedere al suo fianco la Ferragni, che naturalmente tirerebbe per quanto riguarda la visibilità del prodotto televisivo. Il conduttore sognerebbe una Ferragni per tutte le serate del Festival, così da garantire ascolti e soprattutto dibattito sui social riguardo alla manifestazione canora.

Chiara Ferragni vuole fare il Festival-Bis?

Sarà lo scandalo delle “pubblicità occulte”, sarà i contratti poco chiari in Rai o la situazione con il marito Fedez. Al momento, la Ferragni avrebbe risposto con un clamoroso “no” all’idea di un Sanremo-Bis. Per ora, questo rifiuto non è stato confermato dai protagonisti. Ma a un occhio attento, tale notizia non sarebbe stata nemmeno smentita dai diretti interessati. Che la Ferragni abbia optato per la strategia mediatica del dubbio in merito? Plausibile… si scoprirà la verità l’anno prossimo.