Pamela Prati contro Alfonso Signorini: ‘Basta me ne vado’. Cosa è successo al GF VIP

Pamela Prati si è resa protagonista di un battibecco con il conduttore del Grande Fratello vip perché. “Ormai sono diventata invisibile”. La showgirl molto risentita con il conduttore per non essere stata salutata personalmente ha avuto da ridire direttamente con Signorini, quando verso la fine della diretta di ieri, era arrivato il momento delle nomination.

Scoppia la polemica con Alfonso Signorini

“Guarda Alfonso, spero davvero di andarmene a casa. Non sto scherzando. Voglio andare a casa, sono sicura che avete di meglio. Nemmeno mi avete salutata un altro po’ Alfonso… e dai…”. Un tono stizzito quello della Prati che ha lasciato disorientato il pubblico a casa e lo stesso Signorini che ha replicato: “Non posso salutare tutti”. Anche questo chiarimento non è stato sufficiente alla showgirl che ha replicato: “Va bene… saluta chi ti pare”.

Lo stato d’animo della Prati è stato confermato anche da un’accesa discussione con Edoardo Donnamaria reo di averla nominata. Un fatto che la soubrette non ha preso affatto bene sottolineando che questa non è amicizia. È stato a quel punto che il conduttore constatato lo stato d’animo della Prati ha cercato di andarle incontro chiedendo: “Cosa posso fare per te?”. Domanda alla quale è seguita una risposta forse ancor più polemica: “Non fare nulla. D’ora in poi sarò trasparente in questa casa. Non fate mai vedere niente di me, non fate vedere quello che faccio. Sono diventata invisibile, mai una gentilezza nei miei confronti”.