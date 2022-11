Grande Fratello Vip, chi è stato il preferito ieri: eliminato, concorrenti in nomination dopo la puntata di lunedì 7 novembre 2022

Continua ad appassionare i telespettatori il GF VIP, il reality che da più di un mese sta sorprendendo tutti. Tra nuovi concorrenti, che la settimana scorsa hanno varcato la soglia della porta rossa, amori che nascono, gelosie che sono dietro l’angolo, strategie e polemiche. Ma cosa è successo nella puntata di lunedì 7 novembre? Chi dei vipponi al televoto è stato salvato dal pubblico e reso immune dall’eliminazione? Ci sono stati scontri e confronti?

Chi è stato il preferito tra Nikita, George e Attilio

Dopo l’eliminazione di Carolina Marconi, che una volta in studio ha potuto riabbracciare il suo compagno Alessandro, tre vipponi della casa più spiata di sempre sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Nikita, George e Attilio. Come ogni lunedì, il pubblico ha dovuto votare e decidere chi salvare: chi di loro tre ha avuto la meglio e ha ottenuto, quindi, l’immunità?

Nikita la preferita

La preferita dal pubblico è stata Nikita, che ha deciso di ‘salvare’ l’amico George e di mandare dritto in nomination, questa volta a rischio eliminazione, Attilio Romita.

Il confronto/scontro tra Antonella e Oriana

Non sono mancati, come sempre, i colpi di scena. Dal confronto/scontro che ha visto protagonisti Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita, e l’amico George. A quello tra due concorrenti ‘fumantine’, Antonella Fiordelisi e Oriana, new entry. Cosa è successo tra le due? Riusciranno a trovare un punto di incontro e a vivere civilmente nella casa di Cinecittà?

Chi sono i concorrenti in nomination e a rischio eliminazione

Non esiste una puntata del GF VIP senza nomination. Che sono spesso motivo di litigi e grandi polemiche. Ma chi è finito al televoto e quindi rischia di essere eliminato nel corso della puntata di giovedì?

I concorrenti a rischio nomination sono tre e sono:

Attilio

Giaele

Pamela

Chi di loro dovrà abbandonare la casa? Immuni, invece, Antonino, Wilma, Charlie, Luca e Patrizia (quest’ultima per volontà delle opinioniste).