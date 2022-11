Televoto GF VIP, chi è il preferito tra Nikita, Attilio e George: sondaggi e percentuali

Nuovi concorrenti, emozioni, equilibri che vacillano. Tutto questo (e molto altro) è il Grande Fratello Vip, il reality che da più di un mese, ormai, appassiona i telespettatori di Canale 5: tra storie d’amore che nascono, continui litigi e strategie. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, ora che nuovi vipponi, ben 6, hanno varcato la soglia della porta rossa? Chi dei protagonisti al televoto sarà il preferito e riuscirà a scamparsi l’eliminazione?

Al televoto Nikita, Attilio e George stasera al GF VIP

Al televoto, quindi a rischio, ben tre concorrenti. Dopo l’eliminazione di Carolina Marconi, che non ha ottenuto il biglietto di ritorno e ha dovuto salutare definitivamente i suoi amici, al televoto sono finiti ‘tre’ vipponi. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, di George Ciupilan, il più piccolo della casa e di Attilio Romita, il giornalista e volto Rai che si sta facendo amare dal pubblico per il suo garbo e la sua parola detta sempre al momento giusto. Chi di loro si salverà e dovrà condannare al televoto uno dei rivali?

Chi si salverà

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nikita con quasi il 50% delle preferenze. A seguire, quasi a sorpresa, Attilio Romita con il 27.07%, mentre a rischio ci sarebbe George con il 24.55%. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare la puntata di stasera per capire cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia. Quella che non delude mai e sorprende sempre!