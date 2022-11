Grande Fratello Vip, anticipazioni 3 novembre 2022: nuovi ingressi, ospiti, televoto ed eliminati di stasera

Nuovo giorno e nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Con tante novità e non poche polemiche. I concorrenti, infatti, da più di un mese stanno vivendo nella casa più spiata d’Italia, tra amori che nascono, gelosie, strategie, battibecchi e continue discussioni. E i colpi di scena sono dietro l’angolo. Ma cosa succederà questa sera? Chi dei ‘vipponi’ dovrà lasciare il gioco? E chi, invece, varcherà la soglia della porta rossa per far vacillare ancora di più gli equilibri, già precari del reality?

Chi sono i nuovi concorrenti del GF VIP

Dopo squalifiche ed eliminazioni flash, finalmente ci siamo: stasera, come ha anticipato Alfonso Signorini, entreranno nuovi concorrenti. E sui social è già partito il toto nome: chi varcherà la soglia della porta rossa? Stando alle anticipazioni riportate da Davide Maggio, questa sera entreranno nella casa come ‘vipponi’ Luca Onestini, già ex partecipante del reality, ed Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina e naufrago dell’ultima edizione dell’isola dei Famosi. A questi nomi, però, si aggiungono anche quelli riportati da TvBlogo, che sono:

Luciano Punzo, ex tentatore di Temptation Island

Oriana Marzoli

Micol Incorvaia, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria

Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump.

Insomma ben 6 nuovi concorrenti pronti a portare scompiglio nella casa!

Chi viene eliminato stasera

Concorrenti che entrano e concorrenti che escono. Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben 4 vipponi: George, Patrizia, Pamela e Carolina. Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero intenzionati a salvare George, mentre a rischio ci sarebbe Pamela. Sarà davvero così? Dopo aver archiviato il caso Mark Caltagirone, la showgirl e diva del Bagaglino dovrà lasciare il gioco?

Antonino e Giaele

Ma non finisce qui. Tra colpi di scena e nuovi ingressi, ampio spazio oggi sarà dedicato anche ad Antonino, ex di Belen, e Giaele, che tanto ha fatto parlare per la sua idea di matrimonio libero. Dopo aver visto le foto del marito a Los Angeles con alcune modelle, Giaele sta continuando a lasciarsi andare. E a stare sotto le coperte con il tenebroso Spinalbese. Nascerà l’amore?