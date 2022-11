GF VIP, tra i nuovi concorrenti anche Luciano Punzo: ecco chi entrerà nella casa

Fiato sospeso per le new entry al Grande Fratello Vip numero 7. Sono in arrivo ben sei nuovi concorrenti che entreranno da domani sera nella casa di Cinecittà. Nuovi arrivi che inevitabilmente andranno a modificare gli equilibri già precari all’interno della casa più spiata dagli italiani e che porteranno, sicuramente, nuove dinamiche. Una scelta della produzione che vuole far terminare questo appuntamento con il GF vip fino ad aprile 2023.

Chi sono le new entry

Ma andiamo a vedere chi potrebbero essere i nuovi personaggi che da domani andranno a rinfoltire il gruppo di coinquilini del Grande Fratello… Diversi i nomi trapelati, ma quelli più papabili sembrano essere: Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, Luciano Punzo. Ed è su Punzo che si è fermata l’attenzione del pubblico. Un volto già noto grazie alla sua partecipazione a Pechino express e poi a Temptation Island. Tra gli altri possibili nuovi ingressi ci potrebbe essere Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sarah Altobello. Tutti personaggi in merito al cui ingresso avremo conferma solo domani 3 novembre nel corso della diretta televisiva condotta da Alfonso Signorini con la casa di Cinecittà.