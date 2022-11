Luciano Punzo al GF VIP: chi è, età, carriera, Manuela, figlia, oggi, foto e Instagram

Dopo squalifiche ed eliminazioni flash, tra non poche polemiche, il GF VIP non si ferma. E Alfonso Signorini è pronto ad accogliere in studio nuovi ‘vipponi’, che si dovranno mettere in gioco. Tra di loro anche Luciano Punzo, già noto per aver partecipato come tentatore di Temptation Island nel 2021: proprio lì, in quel villaggio da sogno, ha conosciuto e si è innamorata di Manuela, all’epoca dei fatti fidanzata con Stefano. E ora Luciano, napoletano e papà di una meravigliosa bambina, è pronto per ritornare sul piccolo schermo e varcare la soglia della porta rossa. Quella della casa più spiata di sempre.

Cosa sappiamo su Luciano Punzo

Luciano Punzo ha 28 anni, classe 1994. Sappiamo che è nato a San Giorgio a Cremano e nella vita lavora come modello. Ma non solo. E’ anche un operatore antincendio in autostrada. In passato è stato eletto Mister Italia nel 2017 e ha partecipato a Pechino Express nel 2020 in coppia con Gennaro Lillio. Poi nel 2021 ha preso parte, come tentatore, a Temptation Island.

La storia d’amore a Temptation Island

Proprio a Temptation Island, dove Luciano ha partecipato come single, il ragazzo ha conosciuto e si è avvicinato molto a Manuela Carriero, all’epoca fidanzata con Stefano. I due non si sono mai nascosti, è scoppiato anche un bacio all’interno del villaggio e dopo la fine del programma hanno deciso di fidanzarsi. Manuela, infatti, si è trasferita a Napoli e attualmente è ancora al fianco del bel modello, nonostante gli alti e i bassi. Normali in una coppia!

Chi è l’ex fidanzata, figlia Eva

Luciano Punzo ha avuto una storia d’amore con Valeria Iacomino, nella vita ballerina del teatro San Carlo di Napoli. Dal loro amore è nata una bimba, Eva. Che compare spesso nelle foto del suo papà: il loro legame è unico.

Luciano Punzo punta tutto su Istagram

Molto seguito su Instagram. Con l’account @lucianopunzo_ vanta oltre 240 mila followers.