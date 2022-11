Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Carolina, George, Pamela e Patrizia: sondaggi e percentuali

Il Grande Fratello Vip sta rispettando le promesse fatte ad inizio stagione, quando prometteva tantissimi colpi di scena, novità scoppiettanti e intrattenimento. Questo sta senza dubbio avvenendo. Dopo un inizio di stagione particolarmente pacato e quieto, di cui molti telespettatori si sono resi conto nelle prime puntate, e dopo le strigliate fatte da Signorini ai concorrenti, cercando da loro una maggiore esposizione durante la loro permanenze, gli scandali poi non sono tardati ad arrivare. Basti pensare semplicemente alla vicenda, sfortunata e criticatissima, del caso Bellavia, che ha trovato anche le critiche da parte di Maurizio Costanza, che qualche giorno fa ha detto: ”Effettivamente avrei dato un segnale più duro a Giovanni Ciacci. A quanto pare Alfonso Signorini ha pensato di soprassedere. Voto 5″. Dunque, appare chiaro che anche Maurizio Costanzo non ha gradito per nulla l’atteggiamento di Alfonso Signorini, per aver trattato con troppa leggerezza una situazione così delicata. Ma di certo non è stato l’unico a non apprezzare l’andamento della situazione sulla vicenda, perché anche i telespettatori si sono fatti sentire spesso sul tema. Del resto, la questione rimane una delle più complicate di questa stagione del Grande Fratello Vip, almeno per il momento.

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di giovedì 27 ottobre

Televoto GF VIP: chi sono i preferiti del pubblico

Ad ogni modo, la puntata nuova si avvicina, ed è tempo di nomination nella Casa più spiata d’Italia, e non tutti possono continuare a rimanere all’interno degli spazi messi a disposizione del format. Tra i pubblico, alcune preferenze sono già abbastanza nette e forti. Il prossimo televoto sarà infatti fondamentale per gli equilibri all’interno della Casa, e il pubblico, interrogato tramite un sondaggio, ha già espresso le sue preferenze. Alla domanda secca ”chi vorresti eliminare tra Carolina, George, Pamela e Patrizia? Le risposte, seppure abbastanza omogenee tra loro, danno comunque un’idea delle simpatie da parte degli spettatori da casa. Con un 33,33% nelle risposte, la preferita che vorrebbero a tutti i costi salvare sembra essere proprio George Ciupilan, che si piazza così al primo posto tra le preferenze. In seconda posizione c’è Patrizia Rossetti con un dignitoso 29,33%. A seguire, poi, Carolina Marconi con il 20,70% delle preferenze, e in coda Pamela Prati con il 16,03%.