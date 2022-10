Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Chi sono i concorrenti in nomination dopo la puntata di giovedì 27 ottobre

E’ passato poco più di un mese dal debutto e il Grande Fratello Vip sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Ogni puntata Alfonso Signorini ci tiene con il fiato sospeso con colpi di scena e scoop clamorosi. Tra amori che nascono, attrazioni, belle amicizie, ma anche strategie, polemiche ed equilibri sempre più precari. Ma cosa è successo nella puntata di ieri sera? Chi è stato eliminato?

Chi è stato eliminato tra Amaurys, George, Giaele e Pamela?

Intanto partiamo dal “vippone” che ha dovuto abbandonare il gioco. In nomination c’erano:

Amaurys

George

Giaele

Pamela

Ma chi ha deciso di salvare il pubblico? Alla fine ad essere eliminato è stato Amaurys che ha dovuto così abbandonare la casa. Per lui niente biglietto rosso di ritorno, la sua avventura finisce qua. Ma non è stato il solo a dover uscire dalla Casa. Alfonso Signorini infatti, nel corso della puntata, ha comunicato ai concorrenti un’altra decisione importante.

Elenoire Ferruzzi eliminata al televoto flash

Sì perché, dopo le polemiche scoppiate nella casa, anche Elenoire Ferruzzi è stata spedita al televoto. Un televoto flash, come accaduto già in passato, che non ha lasciato adito a dubbi. Con ben il 90% delle preferenze il pubblico ha deciso che la concorrente doveva lasciare la casa più spiata di Italia. Per quanto riguarda invece i preferiti della settimana sono stati nominati Patrizia, Attilio, Wilma e Luca.

Chi sono i concorrenti al televoto dopo la puntata di ieri

Mentre siamo sicuri che si continuerà a parlare per diversi giorni del caso “Elonoire” vediamo intanto chi è finito al televoto dopo la puntata di ieri 28 ottobre 2022. Il televoto è infatti ufficialmente aperto: il pubblico dovrà decidere chi salvare tra Antonella, Nikita e Pamela.