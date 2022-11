GF VIP, Pamela Prati si dichiara: ‘Voglio dormire con Marco Bellavia’

In qualità di ospite speciale, Marco Bellavia è tornato alla casa del GF Vip. Qui, ha interagito in particolar modo con la showgirl Pamela Prati, che avrebbe espresso il desiderio ad Alfonso Signorini di dormire con lui. Una dichiarazione d’interesse verso il volto di “Bim Bum Bam”? Tutto può essere all’interno della “casa dei vip” più famosa d’Italia, dove Bellavia potrà rientrare, in via del tutto eccezionale, solamente con consenso del conduttore Alfonso Signorini.

La richiesta di Pamela Prati al GF Vip

La dichiarazione che ha spiazzato tutti all’interno del reality show di Canale 5, è arrivata mentre Marco Bellavia era presente in studio nel ruolo di ospite speciale del programma. Sarebbe in questo contesto che l’ex volto del “Bagaglino”, avrebbe posto l’insolita richiesta di dormire con lo storico conduttore di Italia Uno. Ad Alfonso Signorini, Pamela Prati avrebbe detto senza giri di parole: “Voglio dormire con Marco Bellavia”.

Poco prima della nomination nella quattordicesima puntata, la stessa showgirl sarda avrebbe rafforzato la propria insolita richiesta al conduttore e i produttori del programma: “Alfonso, fai entrare Bellavia. Voglio dormire con lui, va bene?”. Una richiesta, che per quanto semplice e forse anche carina nei confronti di Marco Bellavia, visti anche i precedenti nella Casa, ha lasciato spiazzato Alfonso Signorini e gli ospiti del suo studio.

La dolce offerta di Pamela, è stata comunque accettata dallo stesso Marco Bellavia. Infatti, dicendosi “pronto a fare la quarantena”, ha detto alla Prati: “Questa è una dichiarazione, anche un po’ spudorata. Pamela vista questa tua dichiarazione, devo essere sincero e accetto di mettermi in gioco con te, sono disposto a fare la quarantena ed entrare a supportarti in questa avventura”. Poi un piccolo tentennamento sulle parole pronunciate poco prima, con il volto televisivo, che precedentemente forse scherzava, dire ad Alfonso Signorini: “Alfonso ma poi posso cambiare idea o questa è la mia risposta definitiva?”.