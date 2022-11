GF VIP, perché Marco Bellavia non è in studio? Cosa ha detto Alfonso Signorini

Il caso Marco Bellavia al GF VIP continua a far discutere. L’ex gieffino infatti non è più entrato nello studio insieme agli altri coinquilini durante le puntate. Dopo settimane di rumor e polemica Alfonso Signorini ha dato spiegazioni. Ecco quello che ha detto.

GF VIP, Marco Bellavia: che fine ha fatto?

Marco Bellavia è ancora al centro del gossip del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente ha lasciato la casa di sua spontanea volontà, dopo essere stato “bullizzato” da altri concorrenti. I vip che sono stati eliminati e squalificati sono tornati in studio per partecipare in prima serata. Ma l’ex conduttore di Bim Bum Bam non è mai stato tra loro, perché?

GF VIP, Signorini: “Lo inviterò appena possibile”

I fan chiedono spiegazioni e si lamentano dando contro a Signorini. Il manager di Bellavia ha fatto sapere inoltre che per il suo cliente non è arrivato alcun invito per partecipare al programma. Il magazine Chi, però, riporta una versione differente; alla redazione del noto giornale è arrivata una lettera da parte di una certa “Nonna” che ha chiesto perché Bellavia non sia mai fra gli ospiti del GF Vip. Questa la risposta di Signorini: “Cara Nonna, Marco Bellavia rientrerà in studio appena possibile. Sarà un piacere per me accoglierlo tra gli ex partecipanti al GF Vip. Un caro saluto!”