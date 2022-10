Gf Vip, Signorini gela Elonoire Ferruzzi dopo l’eliminazione: “Hai fallito”

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini gela Elenoire Ferruzzi dopo l’eliminazione. I dissidi nella casa più spiata d’Italia non sono mancati. Elenoire, infatti, si è lasciata andare a frasi e gesti infelici verso Nikita Pelizon, a causa della vicinanza della donna a Daniele Dal Moro, uno dei ragazzi che ha attirato la sua attenzione all’interno della casa (in precedenza, la Ferruzzi si era infatuata dell’ex volto di Uomini e Donne Luca Salatino).

Le parole di Signorini e la replica della Ferruzzi

“A tutti noi nella vita è capitato di non essere corrisposti in amore, non è che tu ogni volta che prendi un palo devi legarti all’essere transessuale”, questo il commento di Signorini rispetto al comportamento della Ferruzzi all’interno della Casa. La replica, tuttavia, non si è fatta attendere: “Io queste cose le vivo quotidianamente sulla mia pelle. Per le donne come me è tutto più complicato. Sfido chiunque a non attaccarsi a delle affettuosità”.

La situazione nella casa

La situazione che si era creata all’interno della casa non era certamente delle più simpatiche e felici. Infatti la Ferruzzi ha riversato la propria rabbia sulla Pelizon sputando per terra dopo ogni suo passeggio e dicendo agli altri concorrenti che la donna portasse sfiga. Un comportamento grave verso l’umana dignità sul quale il padrone di Casa Signorini non ha potuto soprassedere. Dopo il caso di Marco Bellavia, questa volta, la redazione del programma ha scelto una via alternativa all’espulsione, ovvero lasciare che fosse il pubblico a decidere — con un televoto flash — circa le sorti della concorrente.

Il televoto lampo

Alla fine il pubblico ha deciso di mandare via la Ferruzzi con ben il 90% dei voti. “Per me meriti di lasciare la casa”, ha detto ancora Signorini dopo aver chiuso il televoto. Alla replica della Ferruzzi dove adduceva la possibilità di cadere in errore, cosa che nella vita può capitare a tutti, il giornalista ha ribattuto: “Forse questo non è il programma adatto a te. La quotidianità è un’altra cosa. In questo programma hai fallito”.