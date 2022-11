Roma, tentato omicidio a Tor Bella Monaca: 25enne accoltellato in strada

Si avvolge nel mistero l’ennesimo caso di cronaca nera che tocca Tor Bella Monaca, quartiere situato nella periferia di Roma. Una giovane è stato colpito da quattro coltellate mentre si trovava nel centro della zona. Vivo per miracolo, il ragazzo sarebbe stato operato presso il policlinico di Tor Vergata e dimesso dopo due settimane di ricovero forzato presso il noto nosocomio universitario situato nella parte Est della Capitale.

Il giovane accoltellato a Roma

Una cosa è certa, chi ha accoltellato il ragazzo, lo ha fatto con l’intenzione di ucciderlo. Infatti, dei quattro fendenti ricevuti, due hanno sfiorato il fegato e un polmone. Il ragazzo accoltellato, un 25enne romano, è stato trovato dai passanti in una pozza di sangue, che vedendolo in quello stato, hanno chiamato subito i soccorsi. Il giovane è stato trasportato in condizioni gravissime al policlinico di Tor Vergata, dov’è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Il tentato omicidio è avvenuto la sera del 10 ottobre, quando il ragazzo si trovava a largo Ferruccio Mengaroni, a pochi passi da quartiere di Torre Gaia. L’accoltellamento della vittima si sarebbe svolta verso le ore 21.00, quando l’assalitore l’ha colpito con quattro fendenti che hanno affondato la lama nello sterno, il gomito destro, l’addome e il costato. Come riscontrato anche dagli investigatori del VI Distretto Casilino, tale storia è avvolta nel mistero.

Secondo la testimonianza del ragazzo, fatta dopo essersi ripreso, lui non avrebbe saputo dare elementi validi a delineare un sospetto o quantomeno un profilo di chi l’ha aggredito. Infatti il giovane, incensurato, non ha saputo fornire motivazioni valide per un tale episodio ai suoi danni, tantomeno poi dare un’ipotetica identità di un suo potenziale aggressore. Sul complesso caso, stanno indagando gli agenti del Commissariato di Torre Maura, che proprio per la complessità della faccenda, tengono la bocca cucita sugli sviluppi delle indagini.