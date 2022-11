Roma, beccati 27 furbetti del reddito di cittadinanza: dovranno restituire oltre 227mila euro

I Carabinieri hanno scoperto ben 27 furbetti del reddito di cittadinanza. Le indagini degli uomini dell’Arma di Roma hanno fatto emergere che i beneficiari del sussidio non erano in possesso dei requisiti necessari. La maggior parte risulterebbe, infatti, priva della residenza in Italia. Sarebbero per lo più stranieri che beneficiavano del sostegno economico, ma senza avere uno dei requisiti principali.

Avevano la residenza in Italia ma vivevano altrove

La maggior parte risulta, dall’esito delle attività investigative, residente in Paesi diversi dall’Italia da oltre 10 anni, ma faceva risultare che viveva a Roma, spesso anche in zone centrali della Capitale. Adesso tutti e 27 sono stati denunciati per aver aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, sottraendo alle casse dello Stato ben 227mila e 348 euro. Una somma che, evidentemente, ora saranno chiamati a restituire.