“Niente sigarette a chi ha il Reddito di Cittadinanza”: la decisione di un tabaccaio di Ladispoli

Niente sigarette a chi ha il Reddito di Cittadinanza. Questa è la decisione presa da un tabaccaio di Ladispoli. Ma non sono solo le sigarette quelle che ha deciso di non vendere ai possessori del Rdc.

Niente sigarette e Gratta e Vinci per i possessori del Rdc

C’è chi vuole pagare in tabaccheria con la card del Rdc concessa per l’acquisto di beni di prima necessità. Un aiuto che viene utilizzato da più di qualcuno per comprare prodotti che non sono “utili” ma che si possono definire invece “vizi”.

Contro questo modus operandi un tabaccaio di Ladispoli ha imposto regole severe ai suoi clienti: niente sigarette e neanche Gratta e Vinci a chi vuole pagare con la card del Reddito di Cittadinanza.

La decisione del tabaccaio di Ladispoli

Giacomo Esposito e Gloria Ibisco hanno parlato della loro presa di posizione al Messaggero, raccontando il caso di una donna ha chiese loro di pagare le sigarette con la carta data ai percettori del reddito di cittadinanza, sostenendo “che il fumo è un vizio che deve essere esaudito così come il gioco”.

“Ci siamo opposti ovviamente – ha riferito la coppia di Ladispoli – nei casi più evidenti è giusto che la nostra categoria si opponga”. Giacomo Esposito e Gloria Ibisco hanno specificato di non essere contrari al reddito di cittadinanza a favore dei cittadini in difficoltà economica, ma che secondo loro “chi è beneficiario di questo sussidio statale dovrebbe utilizzarlo per altro”.