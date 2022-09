Ladispoli, da oggi il servizio idrico passa in mano ad ACEA

Ladispoli. Un cambiamento imminente nella gestione del servizio idrico: si passa ad ACEA Ato2 proprio dalla data corrente, di venerdì 30 settembre. A comunicarlo, il vecchio gestore Flavia Servizi s.r.l. con una nota arrivata in redazione.

Cambio di gestione da Flavia Servizi ad ACEA

Dunque, a partire da oggi, Flavia Servizi s.r.l. cesserà anche le attività amministrative di sportello, così come la gestione operativa dell’acquedotto e l’accoglimento delle segnalazioni dei guasti. Ogni nuova istanza dovrà essere presentata al nuovo gestore Acea Ato2 di cui segnaliamo il canale di comunicazione per la segnalazione dei guasti:

Numero Verde 800.130.335

sito ufficiale web: https://www.gruppo.acea.it (Sezione dedicata “ACQUA > ACEA ATO2”)

Comunicazioni di servizio

La nota ufficiale di ACEA comunica, inoltre, che in data da destinarsi, che sarà resa nota nei prossimi giorni, Flavia Servizi s.r.l. riprenderà la sola attività di assistenza amministrativa di sportello per quanto concerne gli adempimenti relativi alla chiusura del periodo di fatturazione dei consumi di pertinenza fino al 29/9/2022. Da segnalare, infine, che le casette dell’acqua, al momento, non sono più operative in attesa di riassettarne il funzionamento sotto le gestione Acea.

Leggi anche: Ladispoli, tentato omicidio alla festa di compleanno della bimba: padre e figli assaltano due uomini con spranghe e martelli, uno in coma

L’azienda ACEA

Acea Spa, nome che una volta si configurava quale acronimo di Azienda Comunale Elettricità e Acque ma, poi, successivamente, di Azienda Comunale Energia e Ambiente) è una società multiservizi italiana attiva nella gestione e nello sviluppo di reti in particolare nei settori idrico, energetico e ambientale. Il capitale dell’azienda è ripartito in un misto pubblico-privato tra: da una parte c’è Roma Capitale, che è socio di maggioranza, affiancata dall’azienda francese Suez e l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone.