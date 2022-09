“Ho sette moglie e ognuna prende il reddito di cittadinanza”: il caso dello sceicco fa discutere

“Lo sceicco del Reddito di Cittadinanza”. Così è stato definito l’uomo che si è vantato in un bar di percepire ben sette Rdc. Il caso, però, fa discutere sui social.

Entra in un bar e dice di avere 8 redditi di cittadinanza

Il protagonista della vicenda a dir poco inverosimile vive a Martina Franca in Puglia ed è di nazionalità marocchina. Il caso è scoppiato dopo alcune dichiarazioni dell’uomo nella trasmissione “Ti posso offrire un caffè”, in onda su Puglia Press TV.

A raccontarla è stato il dott. Antonio Pepe, coordinatore della Puglia dell’Associazione Autunomi e Partire Iva, che l’avrebbe appresa direttamente dallo “sceicco del Rdc”.

Prende i soldi da tutte le mogli

Essendo marocchino e avendo dunque sette mogli, l’uomo prende soldi da numerosi redditi di cittadinanza. Otto per la precisione: il suo e quello delle sue sette mogli. Ciascuna di loro infatti percepisce il reddito di cittadinanza poiché presentano un domicilio diverso da quello del marito. Insomma, l’uomo chiede i soldi del sussidio alle sue mogli e loro glieli danno, secondo quanto raccontato da Pepe durante la trasmissione.

Complessivamente quindi il reddito ammonterebbe a circa 6mila euro al mese, oltre bonus vari come acqua e luce. La notizia è diventata virale in poche ore e sul web la vicenda ha scatenato l’ironia dei lettori ma anche la rabbia di tanti cittadini italiani che invece non hanno accesso al sussidio.