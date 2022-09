Giorgia Meloni, parla la mamma Anna: ‘Sono felice, spero tolga subito il reddito di cittadinanza’

Giorgia Meloni vince le elezioni. Dopo il messaggio della sorella Arianna, arrivano le dichiarazioni della mamma Anna Paratore. Grande soddisfazione nella famiglia romana per il risultato ottenuto da Giorgia alle urne.

La madre di Giorgia Meloni: “Non festeggeremo, ora deve lavorare”

La madre Anna Paratore dice essere “baggianate” i titoli dei giornali esteri che parlano di un pericolo neofascista alle porte: “Quando leggevo i titoli del giornali stranieri sul pericolo neofascista ero stupita, mai letto così tante baggianate. Sono molto felice per questo traguardo, come ogni madre che vede i propri figli raggiungere traguardi per cui hanno lottato”, ha confessato in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

“Spero che tolga il Reddito di Cittadinanza”

Ma oltre all’orgoglio, che non può mancare per un traguardo professionale tanto importante come quello raggiunto dalla Meloni, la madre spera in qualche cambiamento, a partire dal Reddito di Cittadinanza. “Con mia figlia non parlo spesso di politica ma da cittadina italiana mi auguro che elimini il reddito di cittadinanza verso i più giovani: al posto che regalarli a 18enni fissati con i videogames, quei soldi andrebbero destinati a chi ha davvero bisogno, anziani e malati su tutti”.

Oltre alla famiglia, anche il quartiere di Garbatella festeggia, lì dove Giorgia è stata cresciuta dalla mamma Anna. “Ho assistito in silenzio alla vittoria, non le ho detto niente di particolare: una telefonata veloce per esprimerle affetto e felicità per il risultato elettorale. Anche se il risultato del voto è stato schiacciante e storico, credo sia il caso di vedere come si evolverà la situazione, la cautela è un vizio di famiglia. Orgogliosa di lei e del suo percorso, è arrivata in vetta con le proprie forze”, dice Anna.

L’elogio della Mussolini a Meloni

Applausi dalla famiglia e non solo, anche Rachele Mussolini, 48enne nipote di Benito Mussolini ed esponente di Fratelli d’Italia, ha voluto dedicare un post sul suo profilo Facebook al leader del proprio partito Giorgia Meloni. La Mussolini, consigliere comunale a Roma, ha scritto: “Io, a differenza di chi ti conosce da 20 anni e può raccontare aneddoti e rispolverare ricordi, non posso farlo. Ti conosco dal 2016 quando hai deciso di scommettere sulla sottoscritta per le amministrative… Spero di non averti deluso. Nelle successive sono passata da poco più di 600 voti a 8600… E ho dimostrato che a dispetto del cognome sono una donna moderna e molto open minded”.