Fratelli d’Italia, chi sono i nuovi eletti alla Camera e al Senato: i nomi

”A nuttata adda passà”, e di fatto la lunga notte è passata. Ora si tratta di levigare i risultati. Ma tutto è molto chiaro: vittoria nettissima del centrodestra a queste elezioni politiche del 2022: il partito di Giorgia Meloni ha letteralmente trainato i suoi verso il grande risultato, e ovviamente Fratelli d’Italia ha eletto diversi senatori e deputati.

Sebbene i risultati definitivi arriveranno solamente nei prossimi giorni, è comunque possibile fare un primo bilancio di chi ha ha vinto nei collegi uninominali alla Camera e al Senato.

I seggi assegnati

Per come stanno le cose al momento, i seggi assegnati alla coalizione di centrodestra sarebbero 101 alla Camera e 4o al Senato. Tra i nomi che spiccano, passati con il proporzionale ci sono anche Giulio Tremonti, Ex Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, e Carlo Nordio.

Fratelli d’Italia per la Camera

Di seguito vi proponiamo una tabella provvisoria (Money.it), con tutti i nominativi dal partito:

Candidato Circoscrizione Collegio plurinominale Collegio uninominale GIORGIA MELONI ABRUZZO ABRUZZO – P01 ABRUZZO – U03 (L’AQUILA) RIZZETTO WALTER FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA – P01 FRIULI-VENEZIA GIULIA – U02 (UDINE) ZUCCONI RICCARDO TOSCANA TOSCANA – P01 TOSCANA – U03 (LUCCA) RUSPANDINI MASSIMO LAZIO 2 LAZIO 2 – P02 LAZIO 2 – U04 (FROSINONE) ROSSI FABRIZIO TOSCANA TOSCANA – P02 TOSCANA – U01 (GROSSETO) RAMPELLI FABIO LAZIO 1 LAZIO 1 – P01 LAZIO 1 – U03 (ROMA: MUNICIPIO V) RAIMONDO CARMINE FABIO LOMBARDIA 4 LOMBARDIA 4 – P01 LOMBARDIA 4 – U02 (LODI) POLO BARBARA SARDEGNA SARDEGNA – P01 SARDEGNA – U03 (NUORO) OSNATO MARCO LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 – P02 LOMBARDIA 1 – U06 (SESTO SAN GIOVANNI) MONTARULI AUGUSTA PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 – P01 PIEMONTE 1 – U02 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 3 – SAN PAOLO – CENISIA – POZZO STRADA – CITTURIN – BORGATA LESNA) MASCHIO CIRO VENETO 2 VENETO 2 – P03 VENETO 2 – U07 (VILLAFRANCA DI VERONA) MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 – P02 LOMBARDIA 1 – U03 (COLOGNO MONZESE) IAIA DARIO PUGLIA PUGLIA – P03 PUGLIA – U08 (TARANTO) GARDINI ELISABETTA VENETO 2 VENETO 2 – P01 VENETO 2 – U03 (PADOVA) FOTI TOMMASO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P01 EMILIA-ROMAGNA – U01 (PIACENZA) DONDI DANIELA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA – P02 EMILIA-ROMAGNA – U04 (MODENA) DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 – P01 PIEMONTE 2 – U03 (VERCELLI) DE BERTOLDI ANDREA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – P01 TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL – U01 (TRENTO) COPPO MARCELLO PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 – P02 PIEMONTE 2 – U04 (ASTI) CONGEDO SAVERIO PUGLIA PUGLIA – P04 PUGLIA – U09 (LECCE) COLOSIMO CHIARA LAZIO 2 LAZIO 2 – P02 LAZIO 2 – U03 (LATINA) CIOCCHETTI LUCIANO LAZIO 1 LAZIO 1 – P03 LAZIO 1 – U06 (ROMA: MUNICIPIO XI) CIABURRO MONICA PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 – P02 PIEMONTE 2 – U05 (CUNEO) CARLONI MIRCO MARCHE MARCHE – P01 MARCHE – U04 (PESARO) CARETTA MARIA CRISTINA VENETO 2 VENETO 2 – P02 VENETO 2 – U05 (VICENZA) BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA MARCHE MARCHE – P01 MARCHE – U03 (ANCONA)

Fratelli d’Italia per il Senato

La coalizione di centrodestra ha eletto per questa sede 40 candidati nei collegi uninominali, tra questi compaiono nella lista di Fratelli di Italia: Marcello Pera che vince in Sardegna, poi Ignazio La Russa che ottiene più voti in Lombardia e Daniela Stantanchè che vince nel collegio di Cremona. Mentre Mennuni Lavinia batte Bonino e Calenda a Roma: