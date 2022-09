Elezioni Politiche 2022, cosa succede ora? Chi ha vinto, quando ci sarà l’elezione dei Presidenti di Camera e Senato

Dopo le dimissioni di Mario Draghi e l’inevitabile caduta del Governo, gli italiani oggi sono stati chiamati al voto e si sono recati, anticipo, nei vari seggi per decidere il futuro politico del Paese. Un’estate di campagna elettorale, tra polemiche e dibattiti, i politici nei salotti tv di ogni rete. E ora i primi risultati perché alle 23 si sono chiusi i seggi e sono iniziati gli scrutini.

I risultati delle Elezioni Politiche: gli exit poll

Sono tanti i programmi televisivi che seguiranno gli scrutini e i primi spogli, per una vera e propria maratona. Già da questa sera, subito dopo le 23, ci saranno i primi exit poll e proiezioni, quindi domani si saprà sicuramente con certezza il risultato definitivo, salvo ‘problemi’ e riconteggi. Specifichiamo, però, che il risultato delle elezioni non vuol dire immediata formazione del Governo, soprattutto se non ci sarà una maggioranza ben definita. Quindi, bisognerà attendere qualche giorno per sapere con certezza quale sarà il futuro politico del Paese.

La legge Rosatellum

Stando all’attuale legge elettorale, Rosatellum, ricordiamo che una lista o una coalizione per ottenere una maggioranza dovrà raggiungere il 40% nella parte proporzionale e vincere nel 60% nei collegi uninominali. Già dopo le 23, quindi nella notte di oggi, si potrà capire se ci sarà un vincitore.

Cosa succede dopo, quando si insediano le Camere

Prima bisogna accertarsi del risultato, poi bisognerà mettersi al lavoro. Le nuove Camere dovrebbero insidiarsi il prossimo 13 ottobre e subito dopo dovrebbero essere eletti, dopo la formazione dei gruppi parlamentari, i presidenti di Camera e Senato, i successori di Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. La parola, poi, passerà a Sergio Mattarella, che darà il via alle consultazioni per decidere a chi affidare il mandato, a quello che, quindi, dovrà formare il nuovo Governo italiano. Ma sui tempi tutto è ancora un’incognita: bisognerà capire se la vittoria alle elezioni sarà netta.