Elezioni Politiche 2022, Camera dei Deputati: affluenza, exit poll, risultati e dati in tempo reale

Il giorno atteso è arrivato: oggi gli italiani, dopo le dimissioni di Mario Draghi e lo scioglimento del Governo, sono chiamati alle urne in anticipo. E dovranno decidere, con il loro voto, il futuro politico del Paese, dopo un’estate dedicata alla campagna elettorale. Si dovrà votare, quindi, per la formazione del Parlamento e gli elettori si troveranno di fronte due schede. Alle 7 si sono aperti i seggi, che si chiuderanno alle 23 con i primi parziali risultati.

Come si vota per la Camera dei Deputati

Gli elettori si troveranno davanti due schede, una per la Camera e una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici: hanno il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Il numero dei deputati da eleggere per la Camera di 400, 8 dei quali eletti nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (146 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con la formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.

Affluenza Elezioni Politiche 25 settembre 2022

I primi dati sull’affluenza alle elezioni politiche verranno pubblicati alle ore 12.00 di stamattina. Dopodiché ulteriori informazioni saranno diffuse alle ore 19.00 prima della comunicazione dell’affluenza finale delle ore 23.00.

Affluenza elezioni ore 12.00

Affluenza ore 19.00

Dati affluenza finali ore 23.00

