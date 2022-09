Quanto guadagna Giorgia Meloni? Ecco lo stipendio della leader di Fratelli d’Italia

Dopo il successo ottenuto alle elezioni politiche di ieri con il suo gruppo Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni leader del gruppo, a soli 45 anni potrebbe essere il prossimo Presidente del Consiglio in Italia, la prima donna.

Da 16 anni ormai è membro del Parlamento italiano, da quando nel 2006 fu eletta per la prima volta e anche in questa legislatura, grazie ai risultati ottenuti nella giornata di ieri alle urne, conferma la sua presenza.

Giorgia Meloni ha fondato il gruppo del quale è Presidente, Fratelli d’Italia, nel 2014. Un impegno che evidentemente ha premiato la leader di FdI. Ha iniziato con la casacca di Alleanza Nazionale per poi entrare a far parte del Popolo delle Libertà, fino a fondare 8 anni fa Fratelli d’Italia.

Ma quanto guadagna Giorgia Meloni? Quanto potrebbe guadagnare se fosse nominata Presidente del Consiglio? Andiamo a verificare…

Quanto guadagna Giorgia Meloni

In qualità di Deputata la Meloni ha diritto a una indennità di oltre 5mila euro netti mensili, oltre a una diaria di oltre 3mila euro a cui si somma un rimborso spese di circa 3.500 euro., ma anche i rimborsi telefonici annui che ammontano a 1.200 euro e da 3 a 4mila euro per rimborso trasporti.

È di prassi che gli stipendi dei deputati vengano resi noti tramite pubblicazione sul sito della Camera dei Deputati. Anche per la Meloni è così. Secondo i dati riportati la leader di Fratelli d’Italia nl 2020 ha guadagnato 134.206 euro.

Nel 2019 la Meloni ha avuto un reddito di 100.456 euro. Nel 2018 un reddito di 98.471 che ha dichiarato di aver percepito anche nel 2017, ma al quale ha sommato anche altri due contributi di 15mila e 20mila euro per la campagna elettorale.

Nell’anno in cui ha ricoperto anche il ruolo di ministro della Gioventù, e cioè nel 2011, ha guadagnato 161.300 euro. Nel 2010 169.903 euro. Ma come vicepresidente della Camera ha avuto un reddito pari a 183.996 euro.

Quanto guadagnerebbe da Presidente del Consiglio

La domanda ora è, se diventerà presidente del Consiglio quanto percepirebbe? È presto detto la Meloni andrebbe a percepire più o meno 80mila euro l’anno. Come a dire che guadagnerebbe meno di quanto ha percepito finora come deputata, in quanto la somma complessiva mensile si aggirerebbe sui 6.700 euro.