Giorgia Meloni, tutto il mondo ne parla: per i giornali stranieri è già la futura Premier

Le urne si sono chiuse da pochi minuti ed ecco che già, sui tabloid stranieri, il volto della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni appare su tantissimi tabloid stranieri. Dall’Inghilterra alla Spagna, dalla Francia alla Germania, ovunque i giornali hanno trattato la notizia delle elezioni politiche in Italia, con l’esito che vede trionfare il Centrodestra e, in particolare, il partito di Giorgia Meloni.

La prima a dare la notizia fuori dai confini nazionali è la BBC, con un tweet lanciato pochi minuti dopo le 23:00. “Giorgia Meloni, di estrema destra, pronta a vincere le elezioni italiane ed è in procinto di diventare la prima donna Premier secondo gli exit poll”.

Far-right Giorgia Meloni set to win Italy’s elections and is on course to become first female PM – exit polls https://t.co/uVSLyHQoms

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 25, 2022