Elezioni Politiche 2022, exit poll: Fratelli d’Italia primo partito, seguono il PD e M5s. Al Centrodestra la maggioranza sia alla Camera che al Senato

Risultati elezioni Politiche 2022, ecco chi ha vinto alla Camera e al Senato. Gli italiani da questa mattina alle 7 hanno votato, in anticipo dopo le dimissioni di Mario Draghi e la caduta del Governo. Dopo la chiusura dei seggi, alle ore 23, sono iniziati gli spogli delle schede. Gli exit poll vedono Fratelli d’Italia primo partito, seguito dal Pd e, a distanza, dal Movimento 5 Stelle, in netta ripresa soprattutto al sud Italia. Il Centrodesta, se le proiezioni vengono confermate, conquista la maggioranza dei seggi sia al Senato che alla Camera. Affluenza in calo, nonostante le buone premesse: circa 10 punti percentuali in meno rispetto alla tornata precedente.

Affluenza definitiva elezioni 25 settembre 2022

Intanto vediamo come è andata sul fronte dell’affluenza. In Italia per queste elezioni politiche in anticipo, valide per il rinnovo del Parlamento, hanno votato il il 64,01% degli aventi diritto (dati parziali con 7.403 su Comuni su 7.904). Alle precedenti elezioni, nel 2018, l’affluenza alle ore 23 è stata del 74,30%.

Lo scrutinio e i risultati

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23 di domenica 25 settembre 2022. E lo spoglio andrà avanti per tutta la notte. Ma già qualche minuto dopo la chiusura dei seggi si ha una proiezione. Intanto gli exit poll della Rai vedono Fratelli d’Italia primo partito con il 22-26% delle preferenze, seguito dal Pd, che si assesta con una forbice tra il 17 e il 21%. Terzo il M5, risalito nelle preferenze degli italiani con il 13-17% dei voti. Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra ha avuto 41-45% dei voti, mentre il centrosinistra tra il 25,5 e il 29,5% e Terzo Polo tra il 6,5 e l’8,5% delle preferenze.