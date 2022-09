Quando si formerà il nuovo Governo? Cosa succede dopo la vittoria di Giorgia Meloni

Gli italiani hanno votato e Giorgia Meloni ha trionfato. L’Italia questa mattina si è svegliata con un partito vincente, quello di Fratelli d’Italia: prima forza politica con oltre il 25% dei voti. Tra applausi e gioia, Giorgia Meloni, la leader, ora potrebbe diventare Presidente del Consiglio, la prima premier donna del nostro Paese. Ma quali sono le varie tappe?

Prima ci sarà la proclamazione degli eletti

Dopo il voto in anticipo e i risultati arrivati nella notte, tra qualche giorno ci sarà la proclamazione degli eletti da parte degli uffici elettorali presso le corti d’appello. Un passaggio leggermente diverso e, forse, più difficile perché la nuova legge ha diminuito il numero dei parlamenti, che da 945 è diventato 600.

Quando ci sarà la prima seduta delle Camere

Il passo successivo vede al centro e sotto i riflettori la riunione dei nuovi deputati e senatori. Il 13 ottobre, infatti, è stata fissata la prima seduta delle Camere: è in quel giorno, quindi, che verranno eletti i presidenti di Camera e Senato, i successori di Fico e Casellati.

Per il Senato, tutto va definito entro il quarto scrutinio: il primo e il secondo voto sono a maggioranza assoluta dei componenti, il terzo a maggioranza dei senatori presenti. Se non si raggiunge questa maggioranza, si va verso il ballottaggio. Per la Camera, invece, al primo scrutinio servono i due terzi dei componenti, al secondo e al terzo voto il quorum si abbassa ai due terzi dei votanti. E dal quarto basta la maggioranza assoluta dei voti. Così, quindi, si va avanti fino a quando non ci sarà l’elezione.

Le consultazioni

Dopo i nomi dei presidenti di Camera e Senato, inizieranno le consultazioni, che potrebbero partire già il 17-18 ottobre. Alla fine di queste, quindi, verrà dato l’incarico a un presidente del Consiglio. Poi si stilerà una lista di ministri e si formerà un programma: se la riserva si scioglierà, il nuovo Governo è fatto. E l’ultimo step è quello del giuramento davanti al Presidente della Repubblica. Questo, probabilmente, accadrà a fine ottobre, ma la data certa non c’è e bisogna capire se ci saranno o meno degli intoppi e ostacoli lungo in percorso.