Eurovision 2023, Una Voce per San Marino: in corsa anche Francesco Monte e Pamela Prati?

Archiviato ormai il Festival di Sanremo 2023, non ci rimane che convogliare tutte le nostre attenzioni sull’altro grande contest in programma, quello dell’Eurovision 2023 Song Contest, che è previsto per il 9, 11 e 13 maggio 2023 alla Liverpool Arena, nel Regno Unito. Nel frattempo, però, qui in Italia gli artisti italiani si preparano per Una voce per San Marino: tra i grandi semifinalisti dell’edizione del Festival che dà la possibilità al vincitore di accedere all’ESC 2023 come rappresentante di San Marino, ci sarebbero anche alcuni elementi di punta del mondo dello spettacolo, come ad esempio un’ex tronista di Uomini e Donne, alcuni ex allievi di Amici e anche un ex gieffina.

Valerio Scanu: chi è, età, carriera, canzoni, Sanremo, chi è la fidanzata, Instagram, papà

Chi sono i semifinalisti di Una Voce per San Marino

Facendo riferimento a quanto riportato da TvBlog, ecco che nella finalissima di Una voce per San Marino si sfideranno la bellezza di 22 artisti molto eterogenei, che sono stati selezioni da un campione di oltre 100 arrivati in semifinale. Tra questi personaggi, ci sarebbero alcuni nomi che fanno riferimento anche al settore dello spettacolo e dell’intrattenimento, come ad esempio Pamela Prati dal Grande Fratello, ma anche l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte e non solo. Tra i partecipanti anche alcuni ex allievi di Amici di Maria de Filippi: Deborah Iurato, Manuel Aspidi, Moreno e Le Deva. E poi, per dare anche un altro nome, tra questi ci sarebbe anche Massimo Di Cataldo, che farà coppia con Andrea Agresti, e ancora: Roy Paci, gli Eiffel 65, Stefano D’Orazio dei Vernice e altri. I finalisti ufficiali di Una Voce per San Marino verranno rivelati tra due giorni, precisamente lunedì 20 febbraio.

Chi conduce ”Una voce per San Marino”

La finale di questa seconda edizione di ”Una voce per San Marino”, ad ogni modo, ha già i suoi padroni di casa e conduttori, individuati nelle figure di Jonathan Kashanian e da Senhit, stando a quanto si può leggere anche sul sito ufficiale del Festival.

(Foto in copertina dall’account ufficiale Instagram)