Pamela Prati all’Eurovision 2023? Ecco perché potrebbe partecipare

Pamela Prati potrebbe partecipare, in qualità di cantante, all’Eurovision 2023. Sì, anche se remota come possibilità, è stata selezionata tra i cantanti in gara del festival canoro “Una voce per San Marino”. La showgirl, peraltro anche discreta cantante, dovrebbe vincere il festival sanmarinese, per poter rappresentare il piccolo stato di San Marino all’Eurovision Song Contest di Liverpool. Ma la sfida non sarà semplice, perché sul palco ci saranno tanti artisti di grande esperienza a contenderle la vittoria.

Pamela Prati a “Una voce per San Marino”

Il festival “Una voce per San Marino”, è diventato purtroppo la ruota di scorta per i cantanti esclusi da Sanremo e che vogliono accedere all’Eurovision Song Contest. Lo fece Achille Lauro lo scorso anno, quando sconfitto a Sanremo, vinse in extremis il festival sanmarinese e accedette all’Eurovision di Torino: storia però volle che il brano non funzionò, con il brano “Stripper” che non entusiasmò il pubblico italiano e tantomeno quello del resto di Europa.

Non sappiamo che canzone porterà Pamela Prati, ma a contenderle la vittoria ci sono grandi nomi della musica caduti un po’ in sordina negli ultimi decenni. Partiamo dagli Eiffel 65, con Jeffrey Jey e Maury che portarono l’italo-dance in giro per il mondo, arrivando a candidarsi per il Grammy Awards nel 2001 con “Blue (Da Ba Dee). Segue poi il musicista Roy Paci, il cantautore Massimo Di Cataldo, l’ex vincitrice di “Amici” Deborah Iurato. Poi il rapper Moreno, anche lui scuola “Amici” e di cui si sono perse le tracce, oltre che Francesco Monte e Le Deva.

Tra cantanti non proprio al massimo della propria celebrità, sicuramente partirà avvantaggiata Pamela Prati, fresca di visibilità per il Grande Fratello Vip, la storia con Marco Bellavia e soprattutto il caso Mark Caltagirone. Dovrà superare l’attento giudizio di Al Bano, chiamato a giudicare i cantanti in gara per quest’anno a “Una voce per San Marino”.