Pamela Prati e Mark Caltagirone, ‘bufera’ sul finto figlio Sebastian: a processo le agenti, ultime news

Caso Pamela Prati e Mark Caltagirone. Un caso che rasenta il surreale. Di recente è andata in scena, infatti, la prima udienza che riguarda il finto matrimonio e, insieme, lo sposo inesistente di Pamela Prati. E ovviamente, il tutto impacchettato anche con il il finto figlio. Di fatto, tutte le foto inviate a giornali e tv che sarebbero dovute servire a promuovere e rilanciare la soubrette sul pezzo, erano tutte false. Non reali. Cioè, ad essere false non erano le persone, che pur esistono, ma il ruolo loro dato e la loro stessa identità. E di conseguenza, ecco che il marito immaginario, così come il tanto farneticato figlio, hanno portato a processo le due agenti della Prati: E.M.e P.P.

Pamela Prati andrà come ospite a Verissimo? Cosa è successo con Silvia Toffanin

Bufera sul caso Pamela Prati e Mark Caltagirone

Il pm, ora, le accusa di sostituzione di persona, dal momento che il piccolo e l’uomo di punto in bianco hanno scoperto di essere stati spacciati sui media come figlio e futuro sposo della Prati. Come riportato anche da Repubblica: “Il tutto è avvenuto per dare un volto al presunto promesso marito della signora Prati per confermare una storia poco credibile”, ha denunciato e dichiarato l’uomo in questione che, suo malgrado, si è trovato a interpretare il ruolo di tale Mark Caltagirone. La cosa è avvenuta in modo semplice, rubandogli una foto dal profilo social, sulla quale ha aggiunto: “Era un selfie con mia figlia che avevo fatto e postato per la festa del papà”. Al piccolo Sebastian – come l’hanno ribattezzato -, invece, è andata peggio, in quanto dopo aver prestato involontariamente il suo volto, ora è diventato per tutti il figlio dell’inesistente Mark Caltagirone.

“Quello che credevamo fosse il copione di una fiction in realtà era il materiale utilizzato per creare il finto bambino”

“Quello che credevamo fosse il copione di una fiction in realtà era il materiale utilizzato per creare il finto bambino in affido nel caso della signora Pamela Prati e del suo fidanzato Mark Caltagirone”, ha denunciato la mamma ripercorrendo la genesi della sorpresa. “Mentre guardavo una puntata di un programma condotto dalla signora D’Urso, sentivo della vicenda della signora Pamela Prati e di questi due bambini affidati al suo fidanzato. Una storia che ricordava il copione che mio figlio avrebbe dovuto interpretare”.