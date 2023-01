Ilary Blasi e Bastian, il web ha dubbi: ‘L’uomo esiste davvero o è come Mark Caltagirone’? Le foto

Ilary Blasi è a Parigi in fuga d’amore con il nuovo compagno Bastian Muller, ma lui non è mai stato inquadrato in volto. Dopo la foto sexy in cui lui le tocca una gamba, i fan sono impazziti: e se quest’uomo fosse come Mark Caltagirone? Chi ci dice che esiste davvero? Ecco tutti gli ultimi scoop.

Ilary Blasi e Bastian escono allo scoperto

Da quando Ilary Blasi e Totti si sono lasciati, sono al centro del gossip in ogni momento. Francesco Totti si è rifatto felicemente una nuova vita con la compagna Noemi Bocchi, i due hanno trascorso delle bellissime vacanze natalizie negli Stati Uniti con i figli di lui. Ilary, invece, non sembrava pronta per una nuova storia, ma qualcosa sembra essere cambiato. Sta facendo il giro del mondo e dopo la Svizzera con la neve e il giro della Thailandia, è arrivata a Parigi. Non è andata da sola, però, bensì con un (forse) misterioso uomo. In questi giorni a Parigi c’è anche la fashion week, sarà una fuga romantica o solo un appuntamento di lavoro?

Le foto incriminate di Ilary su Instagram

Ieri Ilary ha condiviso nelle storie di Instagram, nell’ordine: una foto di Parigi, uno scatto di una tavola lussuosamente imbandita, taggando il suo misterioso accompagnatore, e l’ultima foto incriminata, quella sexy, in cui lei si inquadra le gambe e una mano maschile gliele tocca. Tra i fan è scoppiato il putiferio: chi è lui? esiste davvero? Secondo alcuni, lei vorrebbe soltanto far ingelosire l’ex e dargli del filo da torcere, ma Totti è ormai felice con la nuova compagna.

Il caso Mark Caltagirone

I fan credono che l’uomo non esista perché in tutte le foto da lei condivise, non l’ha mai inquadrato in volto. Ricorda un po’ il caso di Mark Caltagirone, l’uomo misterioso che avrebbe plagiato Pamela Prati, al punto da mandarla in tv a dire che i due stavano insieme. L’accusa parte subito: “Bastian non esiste, è come Mark“. In realtà, i due sono stati più volte paparazzati insieme e data la popolarità di Ilary, forse lei vuole soltanto andare molto cauta prima di esporlo pubblicamente. Chissà…