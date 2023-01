Ilary Blasi e Bastian Muller non si nascondono più, arrivano le foto sui social

Ilary Blasi ha deciso di uscire allo scoperto: la sua relazione con l’imprenditore Sebastian Muller è ufficiale e i due non vogliono più nascondersi. Dal profilo social di lei, vediamo che è in viaggio da molte settimane e sembra stia facendo il giro del mondo, ma le ultime foto hanno scioccato i fan. Ecco tutte le news e le foto incriminate.

Ilary Blasi e Sebastian Muller

Sono ormai mesi che Ilary Blasi e Sebastian Muller vengono intravisti o paparazzati insieme, alcune foto scandalo hanno fatto il giro dei giornali, ma lei si era sempre astenuta da ogni rivelazione. Ieri sera, però, qualcosa è cambiato: forse l’aria romantica che si respira a Parigi o l’ebbrezza di queste settimane a giro per il mondo, le hanno dato coraggio. Insomma, ieri sera Ilary ha deciso di ufficializzare la sua relazione e renderla pubblica.

Ilary a Parigi con il suo nuovo amore

Nessuno si sarebbe aspettato la fine della storia d’amore tra lei e Totti, eppure gli amori mutano, si trasformano e talvolta finiscono. Dopo qualche tempo di silenzio e la voce di corridoio che la volevano al fianco dell’imprenditore tedesco Muller, è arrivata la conferma. Ilary è stata in Svizzera sulla neve, ha fatto il giro della Thailandia con un lungo soggiorno a Bangkok, dopodiché è volata a Parigi. In questi giorni è in corso la fashion week parigina, sarà andata anche per impegni lavorativi? Ancora non lo sappiamo, ma sembra essere una fuga d’amore, ecco perché.

Le foto sui social

Tra le storie arrivano prima delle riprese della città di Parigi, poi la foto di una tavola imbandita con calici di vino e un’aria lussuosa. Ilary ha voluto essere molto esplicita e ha proprio taggato Sebastian Muller. La storia successiva inquadra il cuoco che li serve a tavola, mentre l’ultima foto condivisa è una foto scattata in macchina, in cui lui appoggia la mano sulle gambe di lei. Ormai è ufficiale, Ilary ha voluto farlo sapere a tutti i suoi 2 milioni di followers: è pronta a ricominciare e non vuole più tenere nascosto il suo nuovo amore. Ecco le foto dalle storie: