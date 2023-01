Totti-Blasi, arriva la segnalazione dell’antiriciclaggio: soldi per scommesse e giochi d’azzardo

Dopo la ‘sparizione’ dei rolex e delle borsette, la separazione tra l’ex Pupone Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi si arricchisce di ulteriori e particolari elementi inerenti il gioco d’azzardo e le scommesse. Al centro dell’attenzione alcune segnalazioni di operazioni sospette da parte degli addetti dell’antiriciclaggio. Quest’ultimi, da diverso tempo seguono l’ex Capitano ed evidenziano come il patrimonio della famiglia negli ultimi tempi sia stato caratterizzato da alcune uscite dirette verso Montecarlo.

La segnalazione dell’antiriciclaggio

L’analisi dei movimenti sottolinea come il denaro sia stato ‘dirottato’ verso le scommesse. In particolare, il documento oggetto di analisi è stato emesso dall’antiriciclaggio quattro mesi fa e fa riferimento ad un ‘prestito infruttifero’ dal valore di 80mila euro inviato a Totti ad una pensionata di Anzio. Nella segnalazione viene sottolineato come il rapporto della signora di Anzio sia cointestato con la figlia A.M., dipendente della società Sport e Salute controllata dal Ministero dell’Economia. Nello stesso giorno in cui è arrivato il versamento di Totti, la donna, una 45enne, ha girato i soldi sul conto condiviso con il marito, D., M., e questi sul proprio. L’uomo lavora per il ministero dell’Interno e sembra essere in intimo con Totti.

Il denaro

Su tale conto, come sottolineato dall’antiriciclaggio, arrivano gli stipendi di due coniugi e anche dei bonifici domestici, sempre a favore di D., M., che arrivano da società facenti parte del settore delle scommesse online come la Malta limited terrestre, la Malta limited online e la Sa.Pa.Srl. Oggetto di controlli un totale di 87 mila euro versati con 15 trasferimenti. Nei quattro mesi analizzati, oltre 125 mila euro sono pervenuti nei conti dei rispettivi coniugi.