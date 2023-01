Totti incanta Miami, palleggi in strada con bambini e passanti

Francesco Totti è a Miami per le vacanze natalizie con la propria famiglia. Non ha perso l’occasione per fare due palleggi con un pallone da calcio, incantando i bambini americani e tutti quei passanti che conoscevano le gesta sportive del “Numero 10” della Roma. Infatti, il Capitano giallorosso si sarebbe divertito a mettere in piedi una “tedesca”, gioco con la palla con questa che non deve mai cadere a terra tra un passaggio e l’altro.

Totti incanta Miami con i suoi palleggi

Veder palleggiare Francesco Totti sotto casa, è il sogno di qualsiasi adulto e bambino tifoso della Roma. Un desiderio, che forse anche un pò a sorpresa, si sono visti realizzare alcuni residenti di Miami, che si sono ritrovati la leggenda del calcio italiano nel loro quartiere. Qui, in compagnia del figlio Cristian, il Pupone si sarebbe concesso a un’amichevole palleggio con altre persone, lasciando senza parole tutti i presenti.

I video di Totti che giocava, sono finiti immediatamente su Instagram, facendo scoppiare il boato dei fan dell’ex giocatore giallorosso. Dopotutto, il Capitano non è stato solo la bandiera della Roma, e di Roma, nel mondo. E’ stato tra gli ambasciatori più influenti del calcio italiano nel mondo, con grandi club stranieri che avrebbero voluto portarlo all’interno delle loro realtà e lasciargli la maglia “numero 10”: tra tutti, il leggendario Real Madrid.

Eppure, il Pupone ha voluto solo i colori giallorossi, coronando un amore inossidabile con la maglia romanista e scrivendo le pagine più belle della sua storia. Proprio con la maglia giallorossa, ha trovato il modo di farsi conoscere nel mondo, far scoprire la sua squadra e farsi idolatrare da milioni di fan in giro per il mondo. Una leggenda che non è venuta meno nemmeno oltreoceano, dove grandi e piccini hanno voluto giocare a pallone con il leggendario giocatore italiano.