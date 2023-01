Chanel Totti e le rivelazioni in diretta: ‘Io non seguo più il calcio, il re è solo uno’

La figlia del Capitano, Chanel Totti, si racconta, e dice: ””Ora il calcio non lo seguo affatto. Se mia madre Ilary Blasi tifa Roma o Lazio? Non tifa proprio”. Lei, la seconda figlia di Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi, ha deciso di vuotare il sacco su alcune tematiche calde che la riguardano. E intanto, gli avvocati dei suoi genitori continuano a lavorare per garantire un processo pacifico e una soddisfacente spartizione dell’impero patrimoniale tra i due ex. Chanel Totti, ad ogni modo, è già una star dei social: la ragazza è seguita da migliaia di utenti su TikTok e Instagram. E proprio su tali canali, Chanel ha deciso di partecipare ad una diretta su Twitch de Il Rosso, famoso sulla piattaforma grazie alle proprie attività di intrattenimento. Durante la sua partecipazione ha rivelato qualcosa in più su di lei e la sua famiglia.

Totti-Blasi, fissata la prima udienza per il 14 marzo: avvocati al lavoro per separazione consensuale

Chanel Totti si racconta in una diretta sui social: ”Non seguo più il calcio”

Tra le rivelazioni più importanti fatte dalla ragazza, insieme ad un’amica, quella di “non essere più un’amante del calcio”. “L’ho sempre seguito” – aggiunge qualche istante dopo, e presumibilmente fino a quando suo padre non ha lasciato in modo definitivo la Roma. “Oggi non saprei nemmeno chi gioca”. Poi si concede una battua: “Tifo Inter, tiè”. E “tra Napoli e Juventus, meglio il Napoli”. Ilary Blasi “tifa Roma o Lazio?”, le chiede maliziosamente “Il Rosso” che conosce i punti nodali della vicenda. “Lei non tifa”, tronca tutte le speranze Chanel Totti, rispondendo così, indirettamente, anche a quell’enorme porzione di pubblico appartenente alla tifoseria biancoceleste che ha sempre sostenuto il contrario. O meglio, che la conduttrice fosse una tifosa della Lazio. Ricordiamo, infatti, che dopo l’annuncio della separazione la curva laziale le aveva dedicato uno striscione irriverente: ”Bentornata a casa, Ilary”.

Cosa significa essere la figlia del Capitano

Poi, dopo qualche altra battuta, si è affrontato un tema importante, cosa significa essere la figlia di Totti: ””È molto impegnativo”. Ma se si parla di Re di Roma “per me ce n’è uno solo”. Di Cristian, il fratello che entra involontariamente in camera durante la diretta, invece dice: “È geloso e possessivo”.