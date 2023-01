Stadio Roma Pietralata chiuso ufficialmente, il verbale: cosa c’è nel progetto

Stadio Pietralata. Il verbale sembra essere definitivamente chiuso. Ora, il prossimo passaggio spetta alla Giunta, per far partire ufficialmente l’iter della delibera contenente la dichiarazione di pubblica utilità alla costruzione dello Stadio della Roma di Pietralata. Un altro passo verso la sua realizzazione è stato dunque fatto. Il Campidoglio si dice fiducioso e dichiara che l’obiettivo è quello di approvare la delibera per la pubblica utilità a inizio febbraio, così da far partire l’iter per l’approvazione definitiva in Consiglio comunale. La cosa dovrebbe realizzarsi, insomma, per la prima decade del mese di marzo, imprevisti a parte.

Stadio a Pietralata, la Roma fa pressing sugli espropri dei terreni e rinvia il discorso sul traffico locale

Stadio di Pietralata: verbale chiuso, tutto pronto per l’iter dichiarazione di pubblica utilità

Proprio nella giornata di ieri, mercoledì 18 gennaio 2023, il Campidoglio ha ufficializzato la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi preliminare con la chiusura ufficiale del verbale contenente al suo interno tutti i pareri e le osservazioni allegate. Sono la bellezza di 34 documenti prodotti da 29 diversi Enti. Alcuni di questi hanno prodotto più di un solo documento, come i Vigili urbani, il Dipartimento Attività produttive del Comune e l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile. Lo scopo della Conferenza di Servizi preliminare, ricordiamolo, è quello di esaminare il progetto preliminare e, qualora non dovessero esserci intoppi o motivi di blocco, poi redigere tutte le prescrizioni necessarie per far scrivere correttamente al proponente, in questo caso la As Roma, il futuro progetto definitivo.

Le tappe del progetto

Dal 27 ottobre dal Campidoglio era partita la richiesta all’AS Roma di chiarire e integrare i documenti necessari per avviare tutta la procedura di verifica, come avevamo scritto anche in un nostro passato articolo. Successivamente poi, in due finestre temporali – precisamente 25 novembre e 16 dicembre – l’AS Roma aveva depositato la documentazione aggiornata per il vaglio. Dopo qualche tempo, la scorsa settimana, nel giorno dell’11 gennaio 2023, la Conferenza di Servizi era stata chiusa. Adesso c’è il documento ufficiale, il verbale all’interno del quale sono presenti tutte le prescrizioni cui l’AS Roma dovrà attenersi per redigere e scrivere il progetto definitivo, con lo scopo di ottenere finalmente il via libera finale ed aprire i cantieri per i lavori necessari.

Cosa c’è nel progetto?

Il progetto e il disegno presentato dall’ AS Roma, prevede che il Campidoglio conceda per la durata di 90 anni alla società sportiva, 16 ettari di terreno a Pietralata sui quali verrà edificato uno stadio da 55mila posti estendibili per alcuni specifici eventi a 62mila, con tanto di parcheggio, aree ospitalità e di intrattenimento per il pubblico di fruitori. Oltre a ciò, il contesto ospiterà due parchi verdi, uno intorno allo Stadio, 110mila metri quadri, comprensivo di campi sportivi e aree relax – pare ci sia in progetto anche un teatro – e uno spazio per eventi di grande portata. Ma non è finita qui: nelle aree esterne ci saranno il Museo dell’AS Roma, il Fan Store, negozi e ancora ristoranti. Il progetto è ambizioso, e al suo interno sono previsti anche 6mila metri quadri dedicati a centro fitness, centro medico, centro sportivo e asilo. Infine, il tutto verrà corredato di opere pubbliche importanti per la viabilità, come tre ponti ciclopedonali, tre nuovi parcheggi e piste ciclabili e pedonali.