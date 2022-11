Stadio della Roma a Pietralata in ‘ritardo’: inaugurazione prevista tra il 2027 e il 2028

Lo stadio della Roma a Pietralata darà una nuova svolta alla città tutta, ma non solo. Soprattutto darà una rinfrescata e una riqualificazione al quadrante nel quale verrà edificato. Queste più o meno, parafrasando, sono state le parole di Roberto Gualtieri durante la presentazione all’Auditorium Parco della Musica del Report sul suo primo anno da sindaco. L’evento è andato in scena proprio nella giornata di martedì scorso, nel pomeriggio. Tra le tante cose presentate ed esplicate durante il suo intervento, infatti, c’è stato anche il progetto giallorosso che adesso è al vaglio della conferenza dei servizi preliminare, che si concluderà il 10 gennaio, con il conseguente voto sulla pubblica utilità.

Roma, lo stadio a Pietralata costerà 440 milioni: ecco come sarà

Stadio della Roma: rallentamenti e ritardi sulla messa in opera

Certo, gli intoppi non sono mancati, e forse non mancheranno. Ma la società Roma sta lavorando duramente per ridurre al minimo la possibilità che possano presentarsene degli altri in futuro. La prima cosa importante sarà migliorare l’area, anche dal punto di vista della mobilità. Ed è qui che iniziano le prime problematiche, sulle quali bisogna essere onesti. Tutta la lavorazione delle procedure e la conseguente messa in opera del progetto potrebbero far slittare le tempistiche. Le criticità vengono a galla, non gravi, ma comunque da risolvere il prima possibile.

Stadio della Roma a Pietralata, il progetto in campidoglio: ecco quando sarà pronto

Pronto tra il 2027 e il 2028

Per fare un semplice, e banale, esempio: la società Acea ha scoperto che proprio nell’area dove dovrebbe sorgere lo stadio c’è un collettore idraulico, il cui spostamento deve necessariamente rientrare nel progetto. Ma, in ogni caso, per il momento, l’amministratore delegato è fiducioso per un’inaugurazione che potrebbe avvenire, con qualche margine d’errore, tra il 2027 e 2028. Infine, per rincarare la dose di fiducia, il Primo Cittadino ha annunciato anche che Roma ha presentato la candidatura all’Europeo del 2032, anno in cui, si spera, il nuovo Stadio di Pietralata sarà pronto.