Ilary Blasi è davvero fidanzata con Bastian? La dichiarazione: ‘È una vendetta contro Totti’

La querelle Totti – Blasi sembra non sia destinata a finire a breve. Dopo borse, scarpe e rolex adesso potrebbe andare in scena un altro atto dello scontro tra i due vip visto che Ilary Blasi ha confessato alla sua amica di sempre Michelle Hunziker l’intenzione di avere in serbo “Una vendetta per Totti”. Insomma la conduttrice dell’Isola dei famosi sembra pronta a realizzare un piano ai danni dell’ex marito.

Il segreto tra Ilary e Michelle

La Blasi avrebbe confessato il suo progetto alla Hunziker nel corso della loro vacanza insieme a Saint Moriz con le rispettive figlie e il nuovo fidanzato di Ilary. Si tratterebbe di una vedetta ai danni del Pupone che troppo velocemente avrebbe diffuso la notizia della sua nuova storia d’amore con Noemi Bocchi con la quale, ormai, vive felicemente nella nuova lussuosa casa situata a Roma nord.

Un progetto singolare, soprattutto considerando il momento. Ilary finalmente, dopo la fine del matrimonio con Totti sembra davvero interessata a un altro uomo, il fantomatico Bastian. Il progetto di rivalsa dell’ex letterina sembra però custodito in una confessione resa solo alla sua cara amica Michelle.

In cosa consisterà la vendetta della Blasi su Totti?

In tanti si stanno domandando in cosa possa consistere lo scherzo, ma al momento non si hanno indiscrezioni in merito. Per qualcuno potrebbe trattarsi esclusivamente di questa nuova storia d’amore con l’imprenditore tedesco. Una relazione che dovrebbe far ingelosire Francesco Totti, evidentemente ancora legato all’ex moglie. Per il momento resta prematuro fare supposizioni, aspettiamo e vediamo in cosa si concretizzerà questa ‘vendetta’.