Ilary Blasi e a St. Moritz con Michelle Hunziker: c’è anche il fidanzato Bastian

Ilary Blasi si concede una mini vacanza a Saint Moritz insieme alla figlia più piccola, Isabel. Ma le due non solo sole, a fare loro compagnia c’è l’amica Michelle Hunziker anche lei in compagnia delle due figlie più piccole avute con Tomaso Trussarsi. Ma sembra che non le due mamme e le loro bambine non siano sole. Insieme a loro ci sarebbe anche il nuovo fidanzato della Vlasi, l’imprenditore tedesco Bastian.

Foto su Instagram della vacanza

A testimonianza della vacanza tra le due amiche foto e storie Instagram, anche se Ilary non avrebbe mai postato foto del suo bel fidanzato. Nasce quasi il dubbio che si tratti di malelingue… Ma secondo Dagospia così non è, la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe invitato anche Bastian. Roberto D’Agostino sembra esserne certo: “L’ex Pupona e Michelle hanno portato Bastian al ristorante Salastrains, dove gli hanno proposto buon vino e soprattutto würstel e crauti per farlo sentire a casa”.

Hotel di lusso per Ilary

La scelta dell’hotel da parte della Blasi sarebbe caduta su una struttura il cui costo si aggira suii 1.200 euro a notte, il Kulm Hotel. Un albergo che gode di ogni comfort compresa la piscina interna, i campi da tennis e golf. Tutto con il suo nuovo boyfriend che, a questo punto sarà anche stato presentato ufficialmente alla piccola Isabel che, d’altro canto, ha già conosciuto la nuova compagna del papà, Noemi Bocchi. E mentre Ilary se la spassa in montagna Totti e Noemi hanno avuto la loro prima lite pubblica. Un piccolo diverbio finito con una pace fatta.