Ferragni e Fedez si separano? Lei si toglie la fede, ultime news sui Ferragnez

Ferragni e Fedez sono davvero ai ferri corti dopo gli avvenimenti di Sanremo 2023? Certo è che il rapper italiano non ha perso tempo nel rubare la scena alla Blond Salad, proprio nel momento clou, proprio nella Finale, con un bacio di Rosa Chemical che ha avuto il potere spazzare completamente via mesi di lavoro della Ferragni e il suo ”Pensati Libera” diventato ormai un meme su tutte le piattaforme.

Chiara Ferragni e Fedez, lei in agriturismo con i figli: ultime news sui ‘Ferragnez’, sono in crisi?

Crisi in corso tra Ferragni e Fedez? Il dopo Sanremo

Quel bacio e quei gesti, insomma, che ora costano a Rosa Chemical anche l’accusa di atti osceni in luogo pubblico, sono bastati per consentire a Fedez di avere il monopolio totale sulla scena mediatica, alla fine del Festival più atteso di sempre. Intanto, però, più passano i giorni e più il grande mistero intorno all’ipotetica crisi che ci sarebbe in casa Ferragnez continua ad infittirsi, con l’aggiunta però di nuovi tasselli all’interno di un quadro assolutamente incomprensibile, almeno per il momento.

Il silenzio stampa di Fedez

Il rapper, nel frattempo, continua a mantenere un rigoroso silenzio stampa, ancora inviolato dai tempi del Festival di Sanremo, un qualcosa di assolutamente ingiustificato e strano per un personaggio che è a metà strada tra un musicista ed un influencer. Ma ci sono stati certamente degli indizi che hanno spianato la strada all’interpretazione della crisi tra i due della coppia.

Gli indizi di una possibile crisi

Il primo fra tutti sarebbe una Storia postata e cancellata da Fedez nel giro di pochi minuti. Il contenuto era semplice, due frasi in bianco su sfondo nero, un verso della canzone Favorisca i sentimenti che il cantante aveva scritto proprio per Chiara in occasione della proposta di matrimonio all’Arena di Verona avvenuta ormai ben sei anni fa. Il verso recitava: ”Tu la mia calamita. Io la tua calamità”. Dopo averlo condiviso, Fedez si è subito affrettato per rimuoverlo, anche se centinaia di utenti hanno fatto in tempo a fare uno screenshot che è rimasto ovviamente nei loro archivi.

La fede non c’è più

Ma c’è di più, perché non è l’unico indizio incriminante, perché proprio nelle sue stories, Chiara continua senza remore a postare elementi per ringraziare il pubblico dell’affetto ricevuto durante la settimana di Sanremo. Oltre a ciò, promuove anche prodotti della sua linea personale e, in uno di questi scatti all’intero della sua cabina armadio, ecco che l’imprenditrice non indossa, infatti, più la fede.