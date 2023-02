Rosa Chemical e Fedez a Sanremo, presentato l’esposto per atti osceni in luogo pubblico: ‘Hanno mimato un rapporto sessuale in tv’

Rosa Chemical e Fedez hanno dato grande spettacolo nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Lo ricordiamo tutti, e se qualcuno si è perso la scena, ci hanno pensato i tabloid e i giornali di tutta Italia, così come i social, a spammare la notizia ovunque, con la famigerata foto del bacio galeotto che è riuscito a scomodare anche alcuni esponenti di Fratelli d’Italia che già da qualche giorno invocavano un fantomatico pericolo per i nostri bambini. Ad ogni modo, politica a parte, la questione ha suscitato un certo scandalo anche in casa Ferragnez, dal momento che pare ci siano alcuni segnali di una imminente crisi, anche se il tutto non è ancora confermato da nessuna fonte ufficiale.

Rosa Chemical rompe l’equilibrio dei Ferragnez con ”atti osceni in luogo pubblico”

La questione è molto semplice: Chiara Ferragni erano mesi che si preparava al ”suo” Festival di Sanremo, e anche in conferenza stampa aveva dichiarato apertamente che non si trovava di certo lì per rappresentare suo marito, o la coppia in generale, rispondendo alle domande insidiose di qualche giornalista. Tuttavia, però, suo marito pare abbia cavalcato l’onda mediatica a tutti gli effetti, rubandole completamente la scena, proprio sul più bello, in finale, e con uno di quei gesti clamorosi che da sempre hanno contrassegnato il Festival di Sanremo 2023. Un bacio che ha avuto il merito di affossare completamente il suo poco fortunato ”Pensati Libera”, da sempre preso di mira da meme e ragazzi. Ma non è tutto, questo è solo il contorno della vicenda.

Esposto depositato in Procura

Intanto, parallelamente, le polemiche non si placano, e dopo la notizia di un giovane Blanco indagato dalla procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento dell’Ariston, ora nel mirino c’è anche la performance di Rosa Chemical che, in puntata, oltre al bacio, ha mimato anche un rapporto sessuale con Fedez. E di fatto: ”È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiv” – hanno dichiarato con una nota congiunta Jacopo Coghe, portavoce della Onlus Pro Vita & Famiglia, Carlo Giovanardi e Valerio Cianciulli.