Chiara Ferragni e Fedez, lei in agriturismo con i figli: ultime news sui ‘Ferragnez’, sono in crisi?

Tira aria di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez? I rumors girano, con “voci di corridoio” che addirittura parlano di una separazione imminente dei due sposi, con tanto di Ferragni avvistata nello studio di un noto avvocato di Milano per le pratiche di separazione. Indubbiamente, il siparietto tra Rosa Chemical e Fedez ha fatto infuriare la nota influencer, che addirittura ha rimproverato energicamente il marito sul palco dell’Ariston e dietro le quinte di Sanremo 2023.

Chiara Ferragni e Fedez: siamo alla fine dei Ferragnez?

Quello che fa trasparire aria di crisi, oltre le immagini legate al post dell’esibizione di Rosa Chemical a Sanremo 2023, sono le ultime stories della nota influencer milanese. All’interno delle sue stories, Chiara Ferragni si vede in agriturismo da sola, in compagnia dei propri figli e senza il marito. Una vicissitudine che ancora non è stata chiarita, ma molto anomala per i Ferragnez, specie dopo che Fedez ha cominciato a fare di tutto per stare il più possibile per stare vicino alla famiglia dopo la notizia del tumore al pancreas.

Di certo, per Chiara Ferragni si sono trattate di due settimane intense. Non solo la conduzione di Sanremo nelle due serate più importanti, che hanno segnato anche il suo esordio televisivo, ma anche le chiacchiere inerenti il marito. Fedez, infatti, sul palco dell’Ariston si è lasciato andare a discutibili posizioni che hanno generato polemica: le frasi ingiuriose contro Galeazzo Bignami, vestito da nazista nel freestyle di Fedez; la simulazione di un rapporto omosessuale con Rosa Chemical e il bacio, con tanto di lingua, sul palco del Festival, oltre all’appello di legalizzare la marijuana insieme agli Articolo 31.

E’ stato un Sanremo 2023 politico per Fedez, che però sembra non aver contato una cosa: la moglie conduttrice del Festival. Situazioni imbarazzanti che hanno travolto la nota influencer, non certo piaciuta nel suo monologo alla prima serata, che sicuramente avrà sentito anche la pressione delle azioni esibizioniste del marito.